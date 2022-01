La víctima de Ter Stegen y Neuer, objetivo de Bin Salmán para enero

Mohamed Bin Salmán solamente lleva unos meses al mando del Newcastle y, aunque el equipo todavía no hay logrado revertir la delicada situación deportiva que atraviesa en la Premier League, donde está situado en la antepenúltima posición de la tabla, sí que ha dejado muestra de que su proyecto es muy ambicioso, sobre todo por los fichajes que viene realizando el club en las últimas semanas. Es más, el mandatario saudí también ha esclarecido que su mayor preocupación sobre el terreno de juego mira a la línea defensiva, una línea que ya cuenta con la presencia de Kieran Trippier y Chris Wood. No obstante, no contento con ello, el Príncipe está ultimando flecos para sellar una incorporación que podría dar un salto de calidad en la portería con la llegada de Bernd Leno.

Football London ha afirmado las últimas horas que el Newcastle ha preguntado por la situación del alemán, la tercera alternativa de la selección alemana en la portería dada la presencia de Ter Stegen y Manuel Neuer, y los Gunners parecen estar dispuesto a dar el visto bueno a la operación, eso sí, a través de un préstamo. Leno apenas ha tenido participación esta campaña ya que Mikel Arteta está apostando por Aaron Ramsdale como guardarme titular, factor principal que podría encarrilar la operación dado que el teutón es consciente de que, si permanece en el Emirates Stadium, difícilmente contará con un protagonismo que sí acaparará si aterriza en St’ James Park.

Es cierto que durante la temporada pasada Leno fue el portero de confianza de Arteta, pero este curso el alemán tuvo algunos fallos importantes en el primer mes de la competición y eso propició un giro de 180º en la meta del Arsenal, que ahora sí parece haber encontrado con Ramsdale la fiabilidad necesaria.

En definitiva, Leno podría poner rumbo al Newcastle en las próximas horas para asegurar la portería de Las Urracas, como mínimo, hasta final de campaña, y poder ser protagonista en la complicada misión del conjunto blanquinegro de mantener la categoría.

Además, hay otro factor importante en todo esto: con el Mundial de Catar en el horizonte, Leno sabe que necesita tener minutos si quiere ir convocado por Flick a dicha cita, aunque presumiblemente lo haría como tercer espada en la portería dada la presencia de los mencionados Ter Stegen y Neuer.