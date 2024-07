Laporta lo quería pero él se negó: Se irá a la Premier League desde Brasil en un pase histórico

El joven mediocampista André, del Fluminense, se convertirá en la mejor venta del equipo llegando al Fulham en este mercado de pases: 25 millones de libras, un total de 178 millones de reales, moneda local del país.

Campeón de Copa Libertadores y de Recopa Sudamericana fue figura clave en el equipo de Fernando Diniz y actualmente es capitán del Tricolor, el último partido que disputo fue el 11 de julio frente al Criciuma. Con la número 7 en su espalda y a sus 22 años tendrá la posibilidad de reemplazar a Joao Palinha en el equipo inglés luego de su venta al Bayern Munich por 45 millones de dólares, la ida libre de Bobby de Cordova Reid al Leicester City y Adarabioyo al Chelsea.

La información brindada por el periodista Jacques Talbot, en su cuenta de “X” comunicó que los equipos empezaron a dialogar y el Flu realizó una contraoferta para que el importe sea aún mayor. En enero de este año fue elegido como el MVP de la semifinal del Mundial de Clubes en donde brilló frente al Al Ahly y el Barcelona puso sus ojos en él aunque no realizó ninguna oferta concreta.

🚨 Understand Fulham have made a proposal of €25m for Fluminense midfielder Andre but a deal is not done yet. Talks ongoing.