Leo Messi nombra al sucesor de Van Dijk y Sergio Ramos: Militao y Araujo no estarán de acuerdo

Leo Messi ha elogiado a Cristian Romero y le ha puesto por encima de centrales muy destacados como Eder Militao, Ronald Araujo o Virgil Van Dijk. El jugador del Tottenham está completando un gran inicio de temporada.

Argentina ganó por 1-0 a Ecuador en el primer partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. El golazo de falta del actual futbolista del Inter Miami decidió un encuentro en el que la albiceleste no mostró un gran nivel de juego, pero en el que contó con superioridad en las áreas. El atacante marcó y el principal responsable de dejar su portería a cero fue el ‘Cuti’.

“Creo que es el mejor defensor del mundo en este momento. Jugó muy bien y, en mi opinión, fue el hombre del partido”, explicaba Messi en declaraciones posteriores al encuentro que se jugó en el Estadio Monumental de Buenos Aires. "Tenerlo detrás de mí es lo mejor que me puede pasar. Él siempre me obliga a ir hacia adelante, porque siempre quiere jugar uno contra uno contra su oponente. Me he acostumbrado a no mirar atrás y eso es muy bueno para un jugador de ataque”, añadía el astro argentino, acostumbrado a compartir entrenamientos y partidos con él.

Cristian Romero es una pieza fundamental del equipo de Lionel Scaloni. Desde que el técnico llegó a la selección, su confianza en el central ha sido siempre máxima. Con él en la zaga, Argentina ha ganado tres títulos, la última Copa América, la Finalissima frente a Italia en el duelo que enfrenta al campeón de Sudamérica con el ganador de Europa, y el Mundial 2022. El antiguo defensa de la Atalanta es capaz de defender con muchos metros a su espalda porque es rápido y sabe cuándo anticiparse a los atacantes rivales. Además, tiene la contundencia necesaria para proteger su portería cuando el rival le encierra en su área. A todo esto hay que unirle un carácter competitivo que recuerda al de Sergio Ramos.

Un Tottenham brillante

El equipo inglés ha comenzado la temporada muy bien, sumando 10 de los 12 puntos que ha disputado. Solo tiene por delante en la clasificación al Manchester City de Pep Guardiola y Haaland. Después de una campaña anterior con muchos detalles a mejorar, el ‘Cuti’ está dando un rendimiento muy alto, como ya hizo en la Serie A cuando fue nombrado mejor defensa del campeonato italiano.