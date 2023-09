Lionel Scaloni aumenta la preocupación por Leo Messi: Ángel Di María y Julián Álvarez le esperan

Leo Messi se ha tenido que someter a pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias físicas que sufrió en el partido contra Ecuador. Argentino ganó por 1-0 en la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 con gol de su estrella.

El capitán de las albiceleste fue sustituido en el minuto 89 de partido, y según ha explicado su seleccionador, fue el propio jugador el que le pidió el cambio, algo que ha provocado un poco de preocupación en el entorno del combinado albiceleste. Se desconocen los resultados de los exámenes a los que se le sometió en una clínica de Buenos Aires.

Argentina se mide el próximo martes, día 12 de septiembre (22:00, hora española) a Bolivia en La Paz, y aún no hay confirmación oficial sobre si el futbolista viajará junto al resto de sus compañeros para afrontar el segundo encuentro de la fase de clasificación al próximo Campeonato del Mundo. Una cita que puede estar marcada en el calendario de todo el fútbol sudamericano, ya que Messi tiene la oportunidad de romper el empate a goles con Luis Suárez como máximos goleadores de la historia de las eliminatorias mundialistas.

El combinado albiceleste viajará en las próximas horas a Bolivia, pero antes, Scaloni dará una rueda de prensa en la que se espera que explique cómo está su estrella. "Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Lo evaluaremos luego a ver qué tiene. No sé qué tiene Leo. Pidió el cambio porque sintió algo. Le harán estudios y si está bien, viajará. Si no, veremos qué hacemos", decía el seleccionador después de su victoria frente a Ecuador en el Estadio Monumental.

Sus socios le esperan

Ángel Di María y Julián Álvarez no fueron titulares en el primer partido de esta concentración con Argentina, y se espera que partan desde el inicio en el próximo duelo jugado en La Paz. En el pasado Mundial 2022, ambos se convirtieron en los mejores socios de Messi sobre el terreno de juego. El delantero del Manchester City le quitó la titularidad a Lautaro Martínez a base de goles y asistencias. El extremo del Benfica conoce a la perfección al astro argentino y no necesitan nada para poder crear una ocasión de peligro entre ambos.