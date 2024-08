Liverpool negocia a Lucho Díaz con el Barça; Flick lo quiere si se cae el fichaje de Nico Williams

El colombiano Luis Díaz vuelve a aparecer en el radar del Barça y en las últimas horas tomó fuerza su posible fichaje ya que la directiva del Liverpool estaría dispuesta a bajar sus pretensiones para negociarlo.

Luego de disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos con su selección, el delantero se unió a la pretemporada del equipo inglés que ahora dirige el neerlandés Arne Slot.

El jugador que había sido apuntado por el Blaugrana era Neco Williams, pero como continuará en el Athletic de Bilbao, hubo que salir a buscar a otro jugador para reforzar la plantilla y disputarle al Real Madrid La Liga.

En las últimas horas, el portal británico The Athletic reveló que el Liverpool estaría dispuesto a sentarse a negociar por una cifra cercana a los 58 millones de euros.

El colombiano no fue una pieza indispensable en el esquema del ex DT alemán Jürgen Klopp, entonces eso podría facilitar su salida. Para el jugador sería un gran salto continuar su carrera en otro gigante europeo.

Mientras tanto, a 17 días de la finalización del mercado de fichajes, aún se espera un encuentro formal entre ambas directivas, para conocer si el Barcelona realizará un ofrecimiento concreto que se acerque a lo requerido por los ingleses.

En noviembre de 2023, el padre del jugador colombiano había declarado lo siguiente: “La verdad es que sé muy poco sobre el Barcelona en este momento, no me ha dicho nada. Es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona y su sueño sería ir allí".

En el transcurso de la jornada, circuló el rumor de que Lucho Díaz había sido transferido al Manchester City de Pep Guardiola a cambio de 70 millones de euros y un contrato por 5 años.

La noticia fue desmentida en cuestión de minutos por el periodista Fabrizio Romano y medios ingleses.

🚨🔵 Manchester City sources deny any agreement with Luís Diaz after recent reports. pic.twitter.com/poELaGcBq7