Lluvia de billetes del United: Varane ya tiene nuevo compañero

El Manchester United sigue dándole vueltas a su nuevo proyecto de la temporada que viene. En Old Trafford están en plena revolución, un giro de los acontecimientos que comenzó en el banquillo con la marcha al terminar la temporada de Ralf Rangnick y la llegada de Ten Hag, y que por supuesto se va a hacer extensible a gran parte de la plantilla.

Hay pocos que se libren en el United de tener el cartel de transferibles por mucho nombre o importancia que tengan. Y de hecho, uno de ellos, de los que se encuentran en la posible rampa de salida es incluso capitán del equipo. No es Cristiano Ronaldo, del que no obstante tampoco se puede descartar absolutamente nada, sino Harry Maguire. El central está viviendo un auténtico calvario esta temporada tanto por motivos deportivos como extradeportivos y su continuidad en los red devils no parece ni mucho menos asegurada.

De hecho, el United está moviéndose ya en el mercado buscando refuerzos para esa zona de central que podría quedar desprotegida para buscar así un compañero de zaga a Raphael Varane. Y según apunta el portal web especializado Foot Mercato, Ten Hag ha puesto sus ojos en el central del Sporting de Portugal Gonçalo Inacio. Se trata de un joven defensor de apenas 20 años de edad que está dejando con la boca abierta a gran parte del fútbol europeo con sus actuaciones y por ello en Manchester ven en él una figura ideal para ejercer esta regeneración que tratan de llevar a cabo, buscando a gente que llegue con hambre de ganar títulos.

El central ha sido un fijo en las alineaciones del conjunto luso tanto en Champions League como en la Liga portuguesa y sus actuaciones no han pasado desapercibidas en Old Trafford. Eso sí, en el United saben que si quieren llegar a hacerse con los servicios del portugués van a tener que rascarse el bolsillo porque la cláusula de rescisión que tiene el defensa es de 45 millones de euros, y el Sporting de Portugal no parece muy por la labor de dejar salir al futbolista a bajo precio.

Inacio llegaría para suplir a un Maguire que está en el punto de mira de gran parte de la afición en el United y que todavía sigue siendo el defensa por el que se pagó el traspaso más caro de la historia, 87 millones de euros, que podría salir apenas tres años después por la puerta de atrás de los red devils.