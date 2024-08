Lluvia de brasileños; le salió competencia a ‘Messinho’: Chelsea, a poco de fichar a joya de 16 años

Brasil ha sido considerado desde años inmemorables como cuna de futbolistas que marcaron un antes y un después en la máxima élite del fútbol mundial. Desde Pelé hasta Neymar, el país de la samba presenta cada año a uno o dos futbolistas aproximadamente ante el mundo, precisamente, Europa. El continente que tiene a las ligas más poderosas y competitivas miran constantemente en Sudamérica alguna joya o proyecto emergente que podría hacer la diferencia en el futuro o uno más cercano. Ya pasó con Vinicius Jr. en Real Madrid y recientemente con Endrick.

La tendencia se sigue manteniendo, solo que esta vez el principal interesado en reclutar a estos talentosos jugadores es el Chelsea. El cuadro londinense ya se había hecho con los servicios de Estevão Willian, o también conocido como ‘Messinho’. Pero el club dirigido por Enzo Maresca no es conforma y va por más, exactamente la mira está puesta en Gremio de Porto Alegre, que tiene a una perla de 16 años llamada Gabriel Mec, que no ha hecho más que sorprender a la directiva blue para que sea la nueva incorporación tarde o temprano.

Mec ni siquiera ha debutado con el primer equipo y ya está en la mira de uno de los equipos más importantes de Inglaterra. Según la información de Fabrizio Romano, el ‘’Chelsea sigue presionando y avanzando en el acuerdo de Gabriel Mec con Gremio’’. Asimismo, resaltó que ‘’las negociaciones entre clubes están en curso, el Chelsea está iniciando conversaciones con el Gremio después de que el jugador haya dado luz verde al proyecto’’. Finalmente, el comunicador terminó diciendo que el de Gremio es un ‘’talento brasileño nacido en 2008, interesado en fichar por el Chelsea’’.

