Londres lo confirma: patada al amigo de Neymar y Boehly, al deseo culé

Es una información reciente de The Telegraph que el Chelsea de Todd Boehly -en el banquillo comandado por Graham Potter- está centrando sus esfuerzos, además de abre logrado la cesión de João Félix, en conseguir la continuidad de N’Golo Kanté y Mason Mount, pero no así de Jorginho, que como el campeón del mundo en 2018 con Francia acaba contrato. A diferencia de Kanté al otro integrante ilustre de la medular blue no lo quieren renovar. Y esa línea es la que también lleva a cabo, al parecer, el Tottenham con Lucas Moura.

Por empezar con el extremo brasileño, que llegó a París precisamente como el eco de Neymar, el 10 de la canarinha, hay que decir que su fichaje, sin ser un fracaso, no ha cumplido con las expectativas ni de la entidad de Francia, que lo vendió, ni de un cuadro de Londres que ve en su finalización de contrato una oportunidad de oro para mejorar su plantilla a su costa. Dicho de otra forma, una de las grandes estrellas venidas de Brasil en los últimos años se puede quedar sin equipo en solo 6 meses.

En un caso particularmente llamativo ya que los spurs podían, como ocurre en el United y Marcus Rashford, ampliar la vinculación del extremo automáticamente hasta 2024, pero el mismo mass media británico afirma que no van a ejercer tal posibilidad (podían hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2022). El jugador, de 30 años y que fue objeto de deseo recientemente del Aston Villa, ha jugado escasamente 90 minutos esta temporada en la Premier League. Veremos cuál puede ser su futuro.

En la misma línea va la información de The Telegraph con respecto al italo-brasileño de Stamford Bridge, al que Potter no querría renovar. Según informa el medio de comunicación británico, el ejecutivo Paul Winstanley y el director técnico Christopher Vivell, dos hombres clave en la dirección de Boehly, han tomado la decisión de buscar al sustituto de Jorginho fuera y no se le ofrecerá la continuidad que, al parecer, ansía el futbolista. Por ello, apunta a Italia aunque también se le ha colocado en el FC Barcelona como recambio a la más que probable salida de Sergio Busquets y la hipotética de Frenkie de Jong.