Los compañeros del Chelsea están enojados con Enzo Fernández por sus "cantos racistas"

Luego de la obtención de la Copa América 2024, los jugadores argentinos fueron acusados de "cantos racistas" por referentes de Francia. El más complicado es el mediocampista del Chelsea, Enzo Fernandez, quién transmitía en vivo por Instagram cuando se escuchó la canción. Por lo pronto, la Federación Francesa presentará una queja formal a la FIFA por los dichos.

Para dar el contexto a lo ocurrido, los simpatizantes de la "Albiceleste" son muy famosos por crear canciones para los propios y para sus rivales y esta no es la última ocasión. Antes de la final del Mundial Qatar 2022 y en plena televisión nacional se cantó una melodía que es caracteristica del ascenso argentino, no una elaboración propia de los actuales campeones del Mundo. Sin embargo, en los festejos, la euforia dejó llevar a varios futbolistas y la sanción podría recaer en el mediocampista. Cabe mencionar que al momento se dan cuenta y se escucha un "corta el vivo..." sin embargo la grabación y la viralización del mismo no se hizo esperar.

Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

Jugadores franceses del Chelsea con ascendencia africana tomaron como cantos racistas y denunciaron por las redes sociales. Entre los indignados podemos encontrar a Malo Gusto, Axel Disai, Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu y Benoit Badiashille que dejaron de seguir a su compañero Fernandez via Instagram después de lo sucedido. A ellos se sumaron David Dayro Fofana, Romeo Lavia que todos juntos presentaron una queja formal a la directiva del club de Londres por el video que se viralizó.

El propio Enzo Fernández pidió disculpas por lo ocurrido "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante los festejos de la Selección Argentina. La cancion incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. El video en ese momento y esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter".

Según L´Equipe la Federación Francesa denunciará a la Selección Argentina ante la FIFA por cantos racistas y podría caer una sanción para los jugadores presentes ya que en mayo de este año la federación máxima incorporó a su estatuto una pena para aquel que cometa esta infracción.

Franz Biermann, que cubre el fútbol inglés por lo pronto aclaró que tanto Emiliano Martinez, del Aston Villa como Alexis Mac Allister del Liverpool no estaban presentes en el bus en donde se realizó la acción.

Para los simpatizantes argentinos es la nueva oportunidad que tiene Enzo Fernandez de salir del Chelsea en donde creen que no tiene el reconocimiento por su juego - no sabe cómo será la relación con Enzo Maresca - y encontrar un nuevo equipo.