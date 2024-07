Luis Enrique se tira de los pelos: tras Kompany y Flick, Ten Hag también quiere al sucesor de Mbappé

En 2019 el PSG hizo una apuesta muy fuerte para fichar al entonces cadete del Barça, Xavi Simons. El neerlandés cambió de aires muy joven, gracias a unas grandes promesas tanto económicas como deportivas. Sin embargo, llegado el momento de ser importante en París, el neerlandés no tiene intención de jugar en el Parque de los Príncipes y tiene decidido que quiere abandonar el conjunto galo.

Si bien el Bayern de Múnich de Vincent Kompany es el gran favorito a hacerse con Simons, mientras que el Barça de Flick era el sueño imposible, ahora el Manchester United también ha entrado a la puja por el jugador. En este sentido, según La Gazzetta dello Sport, el neerlandés gusta mucho a un Erik Ten Hag que sueña con la incorporación de su compatriota para reforzar el mermado ataque de los diablos rojos. Un fichaje que, aunque parezca complicado, es totalmente posible, pues los de Old Trafford no hacen prisioneros cuando se trata de ir al mercado a fichar.

De sucesor de Mbappé a venta segura

Si hay algo confirmado con el futuro de Xavi Simons es que no va a seguir en el PSG. El neerlandés ha dejado claro a Luis Enrique y a Nasser Al-Khelaïfi que no será el sucesor de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes y que, lo máximo a lo que pueden aspirar con él, es a lograr una buena venta, ya que deportivamente, no van a obtener nada por parte del que fuera canterano del Barça.

Ahora, la única incógnita está en saber dónde jugará el neerlandés, pues mientras que el Bayern es el favorito y la opción del Barcelona ha acabado cayendo por su propio peso, todo dependerá de la fuerza con la que entre el Manchester United y el deseo del jugador, ya que si se va en calidad de cedido, es el propio Simons el que podrá decidir con qué equipo firmar sin que el PSG pueda hacer nada al respecto.