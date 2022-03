Luis Suárez, Wijnaldum y Coutinho tienen destino común para la 22/23

Faltan tres meses para que termine la campaña, pero la Premier League ya está dejando señales de querer volver a ser la competición cuyos clubs más dinero desembolsen en el mercado veraniego para fichar jugadores de alto calibre. Manchester United, Chelsea, City y Tottenham Hotspur son los equipos que vienen encabezando esta lista en los últimos años, pero ahora el Aston Villa y el Newcastle parecen estar dispuestos a agitar las mejores ligas del continente para ello.

Steven Gerrard tomó el mano del The Villans hace solamente unos meses, pero desde el primer momento la mejoría del equipo se hizo notable. La llegada de Philippe Coutinho en enero ha sido crucial para devolver la ilusión los aficionados tras un arranque de curso bastante preocupante y por ello el conjunto inglés hará todo lo posible para seguir contando con el talento carioca la próxima temporada. No obstante, este no es el único movimiento de primer tango que planea ejecutar el club ya que Gerrard ya ha realizado otras dos peticiones a la directiva, Georginio Wijnaldum y Luis Suárez.

Por un lado, el centrocampista del PSG, a pesar de tener contrato hasta 2023 y de llevar solo siete meses en el conjunto galo, está viviendo un calvario en el Parque de los Príncipes a causa de su poco protagonismo y de ahí que, tal y como ha desvelado The Sun recientemente, podría ver con buenos el interés del Gerrard en la que sería su tercera experiencia en la Premier tras pasar por las filas del Newcastle y del Liverpool.

Por su parte, la situación de Luis Suárez en el Atlético de Madrid es más compleja que nunca antes ya que el futbolista uruguayo ha perdido todo el protagonismo que tuvo en el esquema de Simeone durante la temporada pasada y, dado que finaliza contrato el próximo 30 de junio, no parece que la idea del jugador sea seguir en el Wanda Metropolitano, amén de que el propio club rojiblanco no está por la labor de ofrecerle tal propuesta. Por ello, a pesar de sus 35 años y del interés del Inter de Miami, el charrúa podría aprovechar la tentativa del Aston Villa para disfrutar de una última aventura en la élite europea.