Bin Salmán golpea a Barça y Atleti por el portero más caro de siempre

Mohamed bin Salmán viene dejando claro en los últimos meses que, si el Newcastle logra la permanencia en la Premier League, realizará un gran desembolso en el mercado para componer una plantilla que albergue nombres de alta entidad. Tras las llegadas de Kieran Trippier o Bruno Guimaraes, entre otros, en enero, el mandatario de Las Urracas ha puesto sus ojos en Kepa Arrizabalaga como una de sus grandes prioridades para la próxima campaña.

El guardameta del Chelsea llegó a Stamford Bridge en el año 2019 como el fichaje más caro de un portero en la historia del fútbol, 80 millones, pero sus prestaciones en el club londinense poco o nada han hecho frente a las expectativas depositadas en él y es uno de los futbolistas destinados a salir del equipo en el próximo mercado veraniego.

Es cierto que tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid también tienen incluido el nombre de futbolista vasco de 27 años como alternativa para la 22/23 dado que ni Marc-André ter Stegen ni Jan Oblak están ofreciendo el nivel esperado en sus respectivos clubs, pero la intromisión de Bin Salmán en la puja podría romper la ilusión de colchoneros y culés de presenciar el regreso de Kepa a LaLiga.

Según ha afirmado Daily Star, el conjunto blanquinegro quiere cerrar el fichaje del portero conforme la ventana de transferencias lo permita y, a tenor de la cifra que desembolsó el Chelsea por su traspaso, Bin Salmán está dispuesto a rascarse el bolsillo para poder convencer al conjunto dirigido por Thomas Tuchel, aunque no igualando la cantidad abonada por los Blues en 2018.

En definitiva, si las directivas del Atlético de Madrid y del FC Barcelona no reaccionan, Kepa pondrá rumbo a St’ James Park el próximo verano para dar un salto de calidad a la portería en lo que sería el primer fichaje de los muchos que planea realizar el magnate saudí conforme finalice el curso para devolver al Newcastle a la pelea por los puestos europeos. A colación de esto, el mismo medio inglés ha afirmado que el Chelsea no aceptará la salida del meta a menos que la oferta alcance 40 millones de libras, una cifra que The Magpies parecen estar dispuestos a asumir.