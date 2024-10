Manchester City es el mejor negociando: recibirá 30M por venta de su joya; Dortmund también ganó

El periodo de transferencias de hace semanas tuvo de todo, desde regresos inesperados como el de Ilkay Gündogan al Manchester City procedente del Barcelona o la salida de Julián Álvarez del cuadro 'citizen' para poner rumbo al Atlético Madrid. Una vez más y con una estrategia muy inteligente, el Manchester City sigue involucrado de alguna manera con el caso de un jugador que era de la casa, pues se trata del lateral Yan Couto.

El brasileño pertenecía al City, pero sin espacio en el plantel de Pep Guardiola, jugó cedido en el Girona, y ni bien cumplió la cesión, regresó al Etihad Stadium. Sin embargo, el club inglés le tenía reservado un nuevo destino y, una vez más, con cesión de por medio. No obstante, el valor agregado era que el siguiente equipo debía pagar por el pase tras cumplir ciertas condiciones. De ese modo, el defensa llegó a Borussia Dortmund y, tras cumplir con lo estipulado en el contrato, el Dortmund estableció la compra definitiva.

Yan Couto resaltó con sus buenas actuaciones con Brasil en la Copa del Mundo Sub-17, además de levantar el trofeo. Su gran momento lo llevó a recalar en el fútbol español, precisamente en el Girona que finalmente clasificó a la Champions League. El defensor de 22 años cumplió su mejor performance con 5 tantos y 17 asistencias en 95 partidos oficiales.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund’s obligation to buy clause for Yan Couto deal from Man City has been triggered.



Couto formally leaves #MCFC on a permanent deal now as Dortmund pay up to €30m package for Brazilian RB. pic.twitter.com/1mpO4Cyj4M