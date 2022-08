¡Más caro que Cristiano! El United enloquece y Al-Khelaïfi, alucinado

Por si acaso… Erik Ten Hag tiene el mercado muy controlado para el más que probable momento en el que se anuncie la marcha definitiva de Cristiano Ronaldo del Manchester United. El portugués ha regresado a la disciplina de los red devils e incluso ha vuelto a jugar en algún amistoso de pretemporada, pero eso no significa nada más allá de que el ex del Real Madrid no quiere estar parado mientras encuentra una salida y un nuevo equipo en el que pueda disputar la próxima edición de la Champions League.

Mientras tanto, en el United están sondeando diferentes alternativas y han dado con una que es muy del agrado de Ten Hag pero que se le puede ir completamente de presupuesto al club inglés. Afirma el medio británico Talk Sport que Antony, el futbolista del Ajax, es el número 1 en el radar del equipo de Old Trafford para sustituir a Cristiano Ronaldo cuando este coja la puerta de salida. Es un jugador que conoce a la perfección el técnico holandés ya que coincidió con él en la Eredivisie y sabe de lo que es capaz de hacer bajo su batuta, por lo que no tiene que demostrarle absolutamente nada.

El brasileño es una apuesta de presente pero también a largo plazo ya que a sus 22 años tiene una prolífica carrera por delante y más tarde o temprano terminará dejando la liga holandesa para jugar en una competición de mayor nivel como la Premier League. Y esta puede ser su oportunidad. Sin embargo, la operación puede ser una auténtica locura a nivel económico para el Manchester United según las informaciones que se manejan porque el Ajax no está dispuesto a regalar a uno de sus grandes estandartes. Se habla de que los holandeses piden 84 millones de libras, o lo que es lo mismo, 100 millones de euros, para dejar salir al sudamericano. Una inversión loca que está al alcance de muy pocos más allá de las peripecias que hace Al-Khelaïfi en el PSG.

Esta es una cifra totalmente fuera de lugar para el Manchester United y casi cualquier club del mundo pero el Ajax está en una posición de fuerza. Hace poco que ha vendido a Sebastian Haller y también a Lisandro Martínez, por lo que cuenta con muchos millones de euros en sus arcas y no tienen ninguna necesidad de abaratar el coste de su otro crack. Así las cosas, todo dependerá de cuándo salga CR7 (si finalmente lo hace) y de si el Ajax se anima a rebajar un poco más su precio de salida en la puja.