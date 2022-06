Mendes se la juega a CR7 y le pone competencia: ya no es indiscutible

El Manchester United es uno de los clubs de sumo prestigio europeo que quieren cambiar radicalmente la imagen mostrada en la última campaña y para ello Erik Ten Hag sabe que hay que invertir una gran cantidad de millones para incorporarar nuevos jugadores que aporten esa mejoría tan necesaria en el vestuario. Ya confirmada la continuidad de CR7, quien fue el mejor jugador de la plantilla en la campaña recientemente finalizada, el técnico neerlandés está desvelando progresivamente sus objetivos y hay dos de ellos que suponen un auténtico bombazo dentro de la Premier League, y para sorpresa del delantero portugués: Oxlade Chamberlain y Darwin Núñez.

Esto no solo supone que haya dos piezas que podrían llegar a Old Trafford para poner en jaque la importancia de los jugadores que han sido trascendentales para Solskjaer y Rangnick durante el último curso, sino que también supone un duro golpe de autoridad en la Premier ya que el Liverpool, y especialmente Jürgen Klopp, son los principales afectados por este doble objetivo.

Es cierto que Chamberlain apenas ha tenido minutos esta temporada en las filas de los reds y su salida tampoco se podría tildar como un duro revés en Anfield, sobre todo porque el técnico alemán también tiene sus propios objetivos para reforzar el centro del campo como son Youri Tielemans o Rúben Neves. No obstante, si finalmente el inglés se marcha y otros efectivos de esta línea como Milner o Keita siguen sus pasos, el Liverpool tendría que afrontar una carrera contrarreloj para subsanar ese vacío.

En segunda instancia, el interés de Ten Hag en Darwin Núñez sí que supone un gran varapalo para Klopp. El delantero parecía haber llegado a un acuerdo con los reds en los últimos días, pero ahora, tal y como ha revelado Fabrizio Romano, el técnico neerlandés ha contactado con Jorge Mendes, agente del ‘9’ uruguayo (y del propio CR7), para abrirle las puertas de Old Trafford. Y es que, tal y como vienen afirmando fuentes cercanas al futbolista, el United es uno de los clubs que suscitan el interés de Darwin, por lo que Mendes juega aquí un papel esencial.

Es más, los efectos de este posible traspaso no solo resultan impactantes en el plano económico, ya que el fichaje no se cerraría por menos de 90 millones, sino porque CR7, por primera vez en su carrera, podría ver amenazada su titularidad en el equipo inglés ya que sería contraproducente que Ten Hag hubiera realizado esta petición al agente luso si no tuviera pensado brindar protagonismo al charrúa en su nueva andadura en la Premier.