Kane y Son dicen "no" a Bale y eligen al top mundial que juega con CR7

El FC Barcelona no es el único club puntero de Europa que ha sido toda una decepción en la última temporada. El Manchester United, tras una inversión de más de 150 millones que conllevó los fichajes de CR7, Jadon Sancho y Raphael Varane, ni siquiera ha podido clasificarse para la próxima edición de la Champions League y de ahí que la llegada de Erik ten Hag no sea el único cambio que se planea realizar en Old Trafford para la 22/23.

Ya conocida la presencia del técnico neerlandés al frente del equipo y la continuidad del mejor jugador de la última campaña, CR7, hay un futbolista que se está dejando querer mucho por el Tottenham Hotspur, club que sí tendrá oportunidad de pelear por la orejona el próximo curso: según ha afirmado Caught Offside, Marcus Rashford está dispuesto a abandonar a los red devils y poner rumbo al norte de Londres para ser la tercera pieza de un tridente mágico, el que formarían el propio jugador inglés, Harry Kane y Heung-min Son.

Antonio Conte sabe que está en el momento idóneo apara dar un golpe de autoridad tanto en la Premier League como en la Champions y por eso el técnico italiano no escatimará a la hora de realizar peticiones a la directiva encabezada por Daniel Levy, presidente de los spurs. Al parecer, el técnico tiene mucho interés en que el jugador del Manchester United ponga rumbo al conjunto londinense ya que, consciente de la mala temporada que ha firmado el jugador en Old Trafford, los red devils aceptarán su salida siempre y cuando la oferta se acerque a 75 millones, una cifra que el cuadro capitalino parece estar dispuesto a abonar.

Cabe mencionar que el nombre de Gareth Bale también ha dado mucho que hablar recientemente como posible regreso a Londres, pero el entrenador trasalpino ha desestimado esta opción de forma tajante.

Rashford ha finalizado su peor campaña en cuanto a registros goleadores (5 tantos), pero Ten Hag estaba valorando seriamente la posibilidad de brindarle una oportunidad en la parcela ofensiva del equipo el próximo curso junto a otros nombres como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes o Jadon Sancho. Eso sí, su fuga tampoco supondría un drama estremecedor ya que, aparte de que el United inyectaría una buena suma por su adiós, hay otras piezas en el mercado que podrían llegar al club como son Ousmane Dembélé, Antony o Robert Lewandowski, piezas que subsanarían la salida del inglés.