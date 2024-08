Mikel Arteta intentará destronar a Pep Guardiola: va por astro de la Real Sociedad; ya hay luz verde

Arsenal no baja los brazos a poco de que empiece el nuevo curso para concluir con la mirada en alto el 2024. Los de Londres saben que el rival a vencer, por encima de los demás, es el Manchester City de Pep Guardiola, quien la temporada pasada se quedó con la Premier League por poca la diferencia en la tabla. En este reto que tiene Mikel Arteta y sus dirigidos, no se permitirá que se le escape ningún detalle, por eso ya suma refuerzos de primer nivel en ciertos sectores del campo.

El ex ayudante de Pep en el City ya cuenta con uno de los grandes talentos que es Calafiori, y el siguiente paso es sumar a una jugador experimentado que lo conoce bien. Se trata de Mikel Merino, campeón con España de la Eurocopa y autor de unos los tantos frente a Alemania en el tiempo extra que acabó al final con el título de 'La Roja'. El volante creativo ha sido una de las caras más importantes de la Real Sociedad en los últimos años, y para los 'Gunners' sería un alivio tenerlo, pues el contacto volvió a retomarse y todo indica que su fichaje está próximo a ser oficial.

Desde ‘Radio Marca’ llegó la información de que el interés del Arsenal hacia Mikel Merino se convirtió en una formalidad. El mencionado medio indicó que la Real rechazó la primera oferta, mientras que Fabrizio Romano había agregado que se habló de más de 25 millones de euros lo que los de txuriurdin deben abonar. A su vez, también apunta que hay un 100% del acuerdo, solo restan detalles.

🚨🔴⚪️ More on Mikel Merino deal.



Arsenal and Real Sociedad have been in contact for weeks, formal bid part of the process after long verbal talks over deal structure.



Similar to Calafiori story, clubs negotiating best solution.



Merino wants Arsenal, contract 100% agreed. pic.twitter.com/LkfDr1kRjE