Mourinho quiere el reencuentro: Cristiano lo ve y el United lo acepta

El Manchester United va a ser uno de los grandes animadores de este mercado de fichajes. El equipo inglés quiere acometer una revolución total de su plantilla que comenzó por la llegada de Erik Ten Hag y que ya está viendo también sus consecuencias en la plantilla, especialmente en un gran número de salidas que se han producido y que se irán desencadenando. Pogba, Mata, próximamente Cavani… Y también un hombre de la casa como Lingard.

El atacante finalizaba contrato esta temporada con los red devils, que han decidido no renovar su vinculación después de muchos años de unión ya que Jessie salió de las categorías inferiores del equipo inglés y se ha pasado toda su vida, salvo algunas cesiones puntuales, jugando en Old Trafford. Pero Lingard no es del agrado de Erik Ten Hag y el técnico holandés no lo ve suficientemente capacitado como para formar parte de su nuevo y ambicioso proyecto.

Ahora, por lo tanto, el ya ex jugador del Manchester United se va a tener que buscar un nuevo destino y ofertas no le van a faltar. De hecho, hay un viejo conocido que ya está llamando a su puerta y que ve en él una gran oportunidad de reforzarse con un hombre experimentado y además a coste cero ya que llegaría totalmente libre. El diario italiano La Gazzetta dello Sport desvela que la AS Roma de José Mourinho está interesada en hacerse con los servicios de Lingard de cara a la próxima temporada y creen que puede rendir a la perfección en la Serie A.

Mourinho y el futbolista ya coincidieron hace varias temporadas en el propio Manchester United cuando el técnico luso se hizo con el cargo del banquillo de Old Trafford. Por eso, Mou conoce a las mil maravillas al jugador y sabe que hacerse con él a coste cero es una oportunidad que no se volverá a presentar así que parece decidido a lanzarse a por él. Se tendrá que ver las caras, eso sí, con el West Ham United, el otro equipo interesado en quedarse con Lingard, que ahora tendrá que decidir si prefiere permanecer en la Premier League o volver con un viejo conocido como Mourinho y experimentar en una liga diferente.