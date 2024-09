Ni Mbappé ni Harry Kane se acercan a la última locura de Erling Haaland que hace soñar a Guardiola

Después de una temporada 23/24 ligeramente decepcionante para un Manchester City que solamente fue capaz de alzar la Premier League, esta edición de la competición inglesa ha supuesto una nueva oportunidad para que los de Pep Guardiola certifiquen su dominio aplastante en Inglaterra y, de paso, para calentar motores de cara a la Champions League. Un inicio en el que parece que Erling Haaland ha ido siempre un paso por delante del resto, pues, nadie en las cinco grandes ligas es capaz de acercarse a sus monstruosos registros goleadores.

Para muchos delanteros, marcar nueve goles a lo largo de toda una liga no es una cifra especialmente negativa. Sin embargo, para un killer como lo es Haaland, estos nueve goles solamente son el comienzo de la temporada. Y es que, en apenas cuatro encuentros, el noruego ha sido capaz de ver portería hasta en nueve ocasiones. Un dato espectacular que alcanzó gracias al doblete del pasado sábado, ante el Brentford, donde gracias a sus dos tantos, dio tres puntos más a su Manchester City.

Y es que, si la pasada temporada, entre lesiones y alguna que otra mala racha, Haaland no acabó de carburar del todo, esta campaña 24/25 ha decidido comenzar por todo lo alto y siendo el auténtico faro de los de Guardiola. Pues, ha sido el autor del 82% de los goles del City en Premier League. Toda una salvajada.

IT WAS ERLING HAALAND AT THE DOUBLE WITH A LOVELY GOAL TO FOR THE COMEBACK WINNER!!!

EDERSON WITH A GREAT BALL OVER THE TOP FOR THE ASSIST!!!pic.twitter.com/0ObNSI8TJB