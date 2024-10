Ni Southgate, ni Allegri: Ratcliffe elige al verdugo de Ten Hag, leyenda del Madrid y no es Zidane

Puede que la derrota del Manchester United ante el Tottenham (0-3) del pasado fin de semana sea un punto de inflexión en el gigante inglés y que ese sea el principio del fin en el club de Erik ten Hag, el entrenador del que hay críticas un día sí y otro también.

Hoy los red devils se ven las caras contra el Porto (21.00, hora española) en la Europa League, que llega con aviso tras la debacle del Atlético de Madrid ante el Benfica, y del choque podría florecer una reacción fulminante con el técnico holandés si las cosas no salen bien, toda vez que está claro que muchos de los problemas del equipo son arrastrados por el míster o provocados por él. Por eso el Daily Mail ya ha hallado un recambio, que, lejos de los últimos nombres que suenan, como el de Gareth Southgate, Massimiliano Allegri o Simone Inzaghi, tendría en una leyenda del Real Madrid, que no es Zinedine Zidane, y del propio United, esa solución que la entidad de Old Trafford busca.

En casa mejor que en ningún sitio

Y es que la solución que propondría Jim Ratcliffe, tal y como pone sobre la mesa el citado mass media es la de Ruud Van Nistelrooy, actual segundo técnico del equipo inglés y figura de notable importancia en la historia del gigante de la Premier League.

Un referente, al estilo de Zizou en el club blanco

Precisamente el nombre de Zizou, que ha sonado para ser un posible recambio de Ten Hag, sería el espejo en el que trata de mirarse el United eligiendo a Van Nistelrooy, que fue, como el galo en el Bernabéu, una leyenda en el Teatro de los sueños. A la vez, Van Nistelrooy ya tiene bagaje como entrenador -más allá de la presente etapa como segundo de Ten Hag- ya que fue el preparador del PSV Eindhoven a partir de la temporada 2022-23, donde, antes de renunciar por discrepancias con la directiva, ganó una supercopa y una copa.