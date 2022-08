No irá con Mbappé, prefiere jugar con Cristiano Ronaldo: Ten Hag gana

Kylian Mbappé, Sarabia, Lionel Messi, Neymar Jr y Hugo Ekitike son ahora mismo los únicos delanteros con los que cuenta Christophe Galtier para el PSG esta temporada. Tal y como hemos publicado en Don Balón, el entrenador francés, Luis Campos y Al-Khelaïfi han apartado a 7 jugadores del equipo, que realizar entrenamiento individual a la espera de que resuelva su futuro, y entre ellos se encuentran los otros dos atacantes de la plantilla parisina como son Mauro Icardi y Julian Draxler, a los que hay que añadir a Kurzawa, Kehrer, Ander Herrera, Gueye y Rafinha.

Cinco delanteros que se antojan insuficientes para formar un tridente que supla las ausencias en el 11 de los 3 mosqueteros que, en principio, parten como titulares indiscutibles en las alineaciones de Chhristophe Galtier; Neymar, Messi y Mbappé. Por eso, Luis Campos y Al-Khelaïfi se han puesto manos a la obra y se han lanzado a la búsqueda de un nuevo delantero y desde L’Equipe aseguran, que el ‘9’ elegido por la junta directiva es Marcus Rashford.

El delantero del Manchester United no tuvo un gran año la pasada campaña a las órdenes, primero de Solskjaer y luego de Rangnick, llegando incluso a perder su puesto que pasó a manos de Elanga y desde entonces no ha parado de especularse con una posible salida de Old Trafford, pero con la llegada de Ten Hag todo ha cambiado, el entrenador confía y cuenta con él y así lo ha asegurado en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Brentford: “Estoy muy contento con él y no quiero perderlo. Entra en nuestros planes y se quedará en el Mancheste United”.

Ten Hag quiere que Rashford se quede y hará todo lo posible para que no haga las maletas este verano rumbo al PSG. Duro golpe para Luis Campos que no consiguen armar la plantilla que tanto desean. Se resisten algunas salidas y los jugadores están empezando a rechazar los millonarios contratos que llegan desde París en busca de un proyecto deportivo más sólido, como ha sucedido son Tchouaméni o Lukaku.

De momento, Renato Sanchez, Vitinha, la compra completa de Nuno Mendes, Ekitike y Mukiele son los únicos refuerzos que Luis Campos ha conseguido para el PSG. Veremos si acaban ampliando la delantera o no en los próximos días, pero de ser así, con casi toda probabilidad no será con Marcus Rashford, que de momento se quedará un año más jugando junto a Cristiano Ronaldo, y no con Mbappé.