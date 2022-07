No olvida el ridículo y CR7 sentencia: Messi obsesiona y el Madrid ríe

Siguen las hostilidades entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo en plena incertidumbre sobre el futuro del astro portugués. Después de que a principios de semana el jugador aterrizara en tierras inglesas para tomar cartas sobre el asunto, según ‘Daily Mail’ la toma de contacto no ha proliferado y ha derivado en su deseo de salir. El ‘crack’ de Madeira, está, por tanto, dispuesto a romper su contrato con los ‘red devils’ que le vinculaba al club hasta 2026 y les ha propuesto que le dejen salir gratis a cambio no cobrar su ficha la próxima campaña. Una decisión que mantiene en el aire donde acabará finalmente el delantero la temporada que viene.

El curso pasado no fue para nada satisfactorio para la entidad de ‘Old Trafford’, y los malos resultados cosechados a finales del mismo terminaron por convencer a Cristiano de querer cambiar de destino. El flojo papel del Manchester en la Champions más el no clasificarse para la próxima edición de dicha competición fueron claves para un jugador que no soportó que el juego del equipo por momentos rozara el ridículo. Tanto Solskjaer como Rangnick no dieron con la tecla en cuanto a cómo hacer funcionar un conjunto plagado de grandes y talentosos futbolistas.



Sobre los factores que han influido en la decisión de Cristiano Ronaldo, seguro que se encuentra su obsesión por seguir compitiendo con Messi en cuanto a mejorar sus números en la Champions se refiere. El argentino seguirá un año más defendiendo los colores del PSG, por lo que eso implica seguir jugando y aumentando sus guarismos en la competición pese a que el rendimiento del argentino viene bajando considerablemente estos últimos años. Algo inevitable dada la edad que van alcanzando ambos monstruos del fútbol mundial.



Detrás de todo, un Real Madrid del que Cristiano decidió salir por falta de entendimiento con Florentino y que ahora mira como desde su marcha el portugués no termina de asentarse en ningún equipo. Mucho menos de ganar una Champions, como sí que ha logrado el conjunto blanco esta temporada, la primera desde que Ronaldo decidiera abandonar la nave madridista allá por 2018. Un astro portugués que deberá tomar una solución cuanto antes dado el inminente comienzo de la nueva temporada.