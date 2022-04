No solo Cavani, descomposición total en el United: CR7 se queda solo

Dicen que hay que renovarse o morir, y eso parece que se lo ha tomado al pie de la letra el Manchester United. No existe un equipo en Europa que quiera dar un volantazo tan brusco a su proyecto como el de los ‘red devils’ porque se están planteando cambiar a una importantísima parte de su plantilla. Y no solo eso, porque ya es oficial el cambio en el banquillo porque Ralf Rangnick no seguirá al frente del equipo y ayer se anunció la llegada para el próximo curso de Ten Hag.

Entre futbolistas que terminan contrato y harán las maletas y otros que tienen el cartel de transferibles, Old Trafford se ha convertido ya prácticamente en una suerte de ‘mercadillo’ donde muchos equipos quieren ir a pescar en río revuelto. Y no hablamos además de jugadores cualquiera sino que aparecen nombres en esa lista de salidas con un gran cartel, especialmente el de Paul Pogba.

Y es que en esa agenda de futbolistas que terminan su vinculación contractual con el United podemos encontrar un total de seis nombres que, además, no tiene ninguna pinta de que vayan a renovar su compromiso. Especialmente llamativo como decimos es el francés Paul Pogba, que en constantes declaraciones en los últimos tiempos ha dejado la puerta de salida más que abierta y se le ha vinculado entre otros con el París Saint Germain, un futuro con el que parece que el centrocampista estaría encantado de regresar a su país para seguir jugando al fútbol.

Nemanja Matic es otro de los que termina contrato y parece un futbolista muy aprovechable para muchos equipos como por ejemplo la Roma de José Mourinho, que parece decidida a ir a por él. En el apartado de ilustres también aparece el nombre del veterano Edinson Cavani a quien además se le ha relacionado con LaLiga, más concretamente con un interés de la Real Sociedad para reforzar su delantera.

El español Juan Mata también pondrá punto final a su estancia de tantos años en Manchester, mientras que Lingard y Lee Grant son otros de los jugadores que en este verano de 2022 tienen la fecha tope de su contrato con el United.

Por otra parte, parece que en Old Trafford también quieren deshacerse o colgar el cartel de prescindibles a jugadores aún con contrato como son Wan-Bissaka, Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Martial, cedido actualmente en el Sevilla, o Marcus Rashford. Algunos de ellos nombres importantes de los ‘red devils’ en las últimas temporadas.

Por todo ello, el United parece ahora mismo una plaza muy interesante para muchos equipos europeos en la que fijarse para reconstruir y reforzar sus plantillas de la próxima temporada.