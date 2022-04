Varane, feliz por 1ª vez tras dejar Madrid: su nuevo Ramos, de LaLiga

Son muchos los problemas que viene manifestando el Manchester United en el seno futbolístico, pero la línea defensiva está acaparando muchas de las críticas de los aficionados en la presente campaña. El nivel de jugadores como Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelof e incluso Raphael Varane está dejando mucho que desear y por ello la directiva del club está dispuesta a dar un lavado de cara a esta parcela aprovechando el mercado de fichajes veraniego.

No obstante, el central del Real Madrid es el único que tiene afianzada su continuidad en Old Trafford en la próxima temporada ya que llegó hace menos de un año al United a cambio de 45 millones de euros. A pesar de que las lesiones le han impedido retomar su mejor nivel en tierras inglesas, la directiva tiene plena confianza en el defensa galo y por ello serán otros jugadores los que sufrirán las consecuencias del bajo rendimiento mostrado esta temporada por la zaga. A colación de esto, salgan o no finalmente Lindelof y Maguire, el United está decidido a lanzarse a por uno de los mejores defensas de LaLiga para brindar a Varane el socio de lujo que esta temporada no ha tenido en el club: Pau Torres será su nuevo Sergio Ramos.

La realidad indica que solamente cuando el exjugador del Real Madrid ha tenido como aliado en el tándem defensivo al actual futbolista del PSG ha ofrecido sus prestaciones más brillantes. Tener al lado a uno de los mejores del mundo en esta posición solamente puede conllevar efectos positivos y algo así quiere tratar de repetir el United, pero siendo el castellonense el elegido para ello.

Pau Torres lleva un par de temporadas ofreciendo un nivel sensacional en las filas del Villarreal, un nivel que le ha catapultado incluso a la titularidad en La Roja, y de ahí que sean cada vez más los colosos europeos que están vigilando de cerca la situación del jugador de 24 años. No obstante, tal y como ha transmitido Manchester Evening News, los red devils están dispuestos a cerrar el culebrón depositando 65 millones, la cifra en la que Fernando Roig, presidente del submarino amarillo, tasó al central hace unos meses.