No sucumben a Florentino ni a la traición de Rüdiger: Azpilicueta teme

El mediocampista italiano del Chelsea habló en la gira norteamericana de su equipo y se refirió a la salida del central alemán al Real Madrid. Jorginho, coincidió con Koulibaly, reemplazo de Rüdiger, en el Nápoles, por lo que es consciente de lo que el jugador puede dar y de que hará olvidar con toda seguridad al ya jugador madridista. La misión del senegalés no será cuanto menos fácil, ya que el conjunto ‘blue’ espera aún más fichajes en una parcela defensiva en reconstrucción.



Así se refirió el importante jugador de Tuchel a ‘Sky Sports’ sobre el fichaje de su amigo Koulibaly: "Solo era un amigo que hablaba con él y le decía que volvamos a jugar juntos. Definitivamente, para mí es el mejor reemplazo. La mejor elección que pudo haber hecho el club junto con la plantilla y el entrenador. Realmente espero y estoy bastante seguro de que será de gran ayuda para nuestro equipo. Estamos emocionados porque significa que vienen nuevos jugadores para ayudar al equipo y ayudar al club a lograr cosas importantes".



En el caso de Tuchel, sobre si está molesto con la presión que el Barcelona está ejerciendo para fichar a Azpilicueta, el técnico alemán declaró: "Tal vez un poco. Es una pregunta difícil porque no estoy seguro de si quiero darle a Azpi lo que quiere. En algún momento se trata de lo que queremos. Es un jugador muy importante para el Nápoles, pero tenemos un internacional español que es el capitán del Chelsea”.



A lo que el propio ex entrenador del PSG remató: “No pensamos tanto en otros clubes. El foco está en nosotros y en lo que necesitamos. Le dije eso y te lo digo a ti que lo entiendo a nivel personal y de carrera. Pero no estoy solo en este papel para darle lo que quiere. Soy un técnico del Chelsea que quiere hacer lo mejor para el Chelsea. No le gusta, pero lo entiende. Es duro para él porque el otro club está permanentemente encima de él. El 1 de septiembre, cuando las cosas se calmen, podrá jugar a su nivel más alto", concluyó.