Objetivo de Madrid, Barça, PSG, City y Bayern, se les escapó por 85M y es la ganga invernal

Poco o nada puede suceder de aquí hasta el próximo mercado de fichajes invernal para que un jugador que dominó como pocos la Bundesliga junto a Erling Haaland y Jude Bellingham se vaya al mercado como la gran ganga (e incógnita) de la ventana invernal. Apartado de casi todo en su equipo, enfrentado sin posibilidad de rehabilitación con su entrenador, su salida es la oportunidad que más de uno quiere aprovechar.

Millonario e infructuoso fichaje

Cuesta creer que en tan poco espacio de tiempo se haya malogrado un jugador que apuntaba altísimo, por el que el United luchó muchísimo su fichaje y que le costó a los red devils 85 millones de euros, pero lo cierto es que ahora mismo las posibilidades de Jadon Sancho en el United mientras esté Ten Hag en el equipo son nulas. Prueba de ello ha sido el último y despiadado gesto del entrenador con el extremo: lo ha apartado de la foto oficial del equipo.

Sancho fue hace no tanto uno de los jugadores más prometedores de Europa, un futbolista de una cualidades y habilidad enormes y que, aún hoy, caído en desgracia en Old Trafford, tiene mucho futuro por delante. Pero, como decimos, no lo va a tener en el Teatro de los sueños ya que Erik ten Hag no lo quiere en United, de modo que club y jugador están de acuerdo: buscarán una salida invernal.

Y ahí, como poco, llega la oportunidad para los equipos que en su día se interesaron por él cuando jugaba en el Borussia Dortmund, como Real Madrid, Barça, PSG, Manchester City y Bayern de Múnich, u otros capaces de creer en sus posibilidades, básicamente porque el United pretende cederlo con opción a compra, traspasarlo o prestarlo por una o dos temporadas, todas esas posibilidades tendrán quienes se interesen por Sancho desde enero. Más fácil imposible.