Oferta del Arsenal: 60 millones y le dobla el sueldo, Xavi dice adiós

Pese a no haberse clasificado finalmente para la Champions League, la temporada del Arsenal la podríamos calificar como de notable. El conjunto de Mikel Arteta ha ido de menos a más. Tras unos primeros partidos en los que el club inglés llegó a estar incluso en puestos de descenso, el entrenador español consiguió revertir la situación hasta tal punto que a falta de 3 jornadas para que terminase la Premier League se encontraba en la 4ª posición, lo que le permitiría regresar a la Champions League 6 años después.

Pero tras perder ante el Tottenham, equipo que finalmente acabó arrebatándoles la plaza de Champions League y el Newcastle, acabo cayendo a la quinta posición, por lo que, el año que viene jugará la Europa League y por séptimo año consecutivo se quedará sin jugar la máxima competición europea. Esa quinta posición implica más de un inconveniente para el futuro del equipo de Mikel Arteta, sobre todo en lo que respecta a la contratación de jugadores.

El hecho no haberse conseguido clasificar para la Champions League reduce, y mucho, la lista de jugadores interesados en jugar el año que viene en el Emirates Stadium, ya que, si a un futbolista le llega una oferta del Liverpool, Manchester City, Chelsea o Tottenham, que juegan la Copa de Europa, y también una del Arsenal, la preferencia de los jugadores por participar en la máxima competición europea, podría echar por la borda más de un objetivo gunner, como es el caso de Gabriel Jesús.

El delantero brasileño, tras la llegada de Erling Haaland y Julián Álvarez, busca una salida del Manchester City. Se ha quedado sin sitio en el once titular de Pep Guardiola y no quiere eso afecte a su participación en el Mundial de Qatar. Eso lo sabe el Arsenal, que además necesita urgentemente delantero, y se ha lanzado con todo a por el ex del Palmeiras.

Según publica The Sun, el Arsenal estaría dispuesto a doblar el sueldo del delantero brasileño, hasta 220.000 euros semanales le llegaría a ofrecer al del City, más un traspaso de 60 millones de euros. Un duro golpe para el Barsa de Xavi quien le tendrá que decir adiós, ya que tenía apuntado su nombre en la agenda de posibles delanteros para el año que viene, pero que no podría igualar la oferta del conjunto londinense. Según publica este medio, la semana que viene los citizen se reunirán con Marcelo Pettinati, representante del jugador, para hablar de su futuro. La Champions League puede jugar un papel muy importante en la decisión de Gabriel Jesús, veremos qué sucede.