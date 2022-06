OK de Modric a Florentino y el amigo de Courtois se acerca al Arsenal

La consecución de la decimocuarta Champions League por parte del Real Madrid no es el único notición vivido en el seno merengue el pasado fin de semana ya que Florentino Pérez también ha anunciado que Luka Modric seguirá vinculado un año más al club. El centrocampista croata se ha ganado por méritos propios extender su contrato con la casa blanca hasta el 30 de junio de 2023 y con ello ha cerrado una de las grandes emergencias de la entidad para la próxima temporada.

No obstante, la continuidad del balcánico en Chamartín no solo tendrá consecuencias en la composición de la plantilla merengue, sino en otros jugadores que en los últimos meses han estado en la agenda del Real Madrid como posibles recambios potenciales de Modric, cuya avanzada edad (36 años) dejaba entrever que quizá el club no optara por renovarle.

Uno de ellos, Youri Tielemans, es quien viene a protagonizar esta noticia ya que el jugador del Leicester City tenía muchas papeletas para llegar al conjunto blanco este verano, especialmente si se consagraba la salida del croata. Esto no se ha dado así y el interés blanco se ha esfumado por completo, una situación que quiere aprovechar Mikel Arteta para despejarle el camino hasta el Emirates Stadium.

Tal y como ha informado Fabrizio Romano, los gunners esperan que el centrocampista belga de 25 años se decida a abandonar los foxes próximamente para comprometerse con un proyecto con retos más ambiciosos, algo de lo que sí dispondría en Londres a pesar de la no clasificación del Arsenal para la próxima edición de la Champions League.

Pese a ello, Arteta quiere que Tielemans, precisamente un gran amigo de dos futbolistas del Real Madrid como son Eden Hazard y Thibaut Courtois, sea el nuevo timón del Arsenal la próxima temporada. El jugador belga acaba contrato con el Leicester City en 2023 y ese factor es lo que ha llevado al técnico vasco a fijar sus ojos en él a sabiendas de que los foxes atenderán las diferentes ofertas que reciba el centrocampista para tratar de sacar tajada por su adiós.

En este sentido, el fichaje del futbolista de 25 años podría cerrarse en torno a 35 millones, una cifra que los gunners están dispuestos a asumir tras conocerse la renovación de Modric con el Real Madrid y, por ende, la imposibilidad de Tielemans de llegar al Bernabéu el próximo verano.