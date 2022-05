Florentino y Carletto consiguen un imposible con Hazard, noticia bomba

La final de la Champions League tiene toda la atención centrada por parte del madridismo, pero Florentino Pérez y Carlo Ancelotti no contaban con recibir una noticia de semejante importancia, ya no solo para el encuentro frente al Liverpool, sino para la próxima temporada: Eden Hazard está decidido a permanecer en el club y demostrar que la directiva merengue no se equivocó cuando hace tres temporadas desembolsó 140 millones para cerrar su incorporación.

Tal y como ha filtrado el medio británico Meta, el atacante belga quiere acallar todas las críticas recibidas en las últimas temporadas, sobre todo por la gran cantidad de lesiones que ha sufrido en este lapso de tiempo, y ser ese refuerzo galáctico que el Real Madrid, salvo sorpresa, no tendrá en la línea de ataque tras la renovación de Kylian Mbappé con el PSG.

Precisamente el futuro el francés tiene mucho que ver en que la declaración de intenciones de Hazard sea ahora una noticia positiva para los blancos ya que, cuando todo parecía encaminado para que el francés aterrizara en el club este verano, una de las grandes urgencias de Florentino y ‘Carletto’ era encontrar un destino para el belga a sabiendas de que la llegada del galo hubiera enterrado todas sus opciones de ser importante en la temporada 22/23.

No obstante, la continuidad del francés en París provoca que Hazard no solo esté motivado para salir a escena este sábado y poder ser un revulsivo mágico para Ancelotti, sino que el próximo verano ya no sea tanta la urgencia por encontrar un galáctico para apuntalar el tridente del Real Madrid.

Es cierto que su cadena de lesiones sigue generando dudas de cara al futuro ya que en cualquier momento el exfutbolista del Chelsea podría volver a recaer de alguna de sus últimos percances físicos, pero nadie se imaginaba que el propio jugador estuviese totalmente concienciado de mostrar su valía para el club que manifestó plena confianza en él en 2019 y que se arriesgó a realizar una inversión de semejante calibre para hacerle un hueco en sus filas.

Cabe señalar que a día de hoy es Vinicius JR el jugador que acapara más protagosnimo y confianza en su posición natural (extremo izquierdo) por parte del técnico italiano y del presidente, pero el belga podría ser ese fichaje bomba del Real Madrid totalmente inesperado, siendo además una opción muy útil desde el banquillo para la próxima final europea.