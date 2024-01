Pep Guardiola confirma la noticia que dolerá más al Barça: era culé como Messi, pero rechazó a Deco

No por esperado, deja de ser noticia el gran fichaje que ha sido capaz de cerrar el Manchester City de Pep Guardiola. El conjunto mancuniano se ha adelantado a todo el mundo en el fichaje estelar de una de las grandes promesas de todo el planeta, un Claudio Echeverri, al cual en Argentina ya ven como el líder futuro de la albiceleste, tomando así el testigo de un Leo Messi que tiene en el, todavía jugador de River Plate, su heredero directo en el fútbol argentino.

We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ✍️



Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.



