Pep Guardiola despedaza al Barça y niega su regreso: ni la vía Jürgen Klopp ni ser el relevo de Deco

El regreso de Pep Guardiola al Barça es un sueño que lleva muchos años instalado en el imaginario de la afición culé, que, desde que el de Santpedor dejara el Barcelona en 2012 ha anhelado una segunda etapa con Pep en el banquillo del Camp Nou. Una ilusión que el propio técnico citizen se ha encargado de eliminar en varias ocasiones.

Tan es así, que desde can Barça siempre se había valorado la posibilidad de que Guardiola pudiera regresar al conjunto catalán con una función diferente a la de entrenador, bien sea como director deportivo haciendo las veces de Deco o como ha hecho Jürgen Klopp, que ha pasado a ocupar un cargo de la dirección deportiva en el ecosistema futbolístico de Red Bull.

Sin embargo, lejos de estar atraído por dichas posibilidades, Pep ha confirmado sus intenciones de cara a su futuro más inmediato: “Me gusta el césped, no quiero ser el hombre de la corbata, no me gusta. Criticaría mucho a mi entrenador. No lo puedo hacer. Disfruto trabajando. Es la razón por la que soy entrenador”. Así confirmó Guardiola, en palabras recogidas por GOAL, que solo piensa en ser entrenador. Ni hablar de cargos directivos.

Despedazada la alternativa para su vuelta a Barcelona

Con la contundencia de sus palabras, el actual técnico del Manchester City se ha encargado de echar por tierra la gran alternativa que manejaban en Barcelona para, algún día, contar con el regreso de un Guardiola que, tras asumir que nunca volverá a dirigir al Barça, lo esperaban como directivo, algo que ahora saben que difícilmente sucederá. Pues, no tiene la más mínima intención de seguir los pasos de Jürgen Klopp o de Deco.

Así pues, mientras que Guardiola va deshojando la margarita para decidir qué será de su futuro una vez finalice su contrato con el Manchester City, en las oficinas del Camp Nou ya saben que, al menos, en un futuro cercano, no hay opción alguna de ver al de Santpedor ocupando un cargo dentro del club, para, de alguna manera, recordar las mejores épocas del Barça.