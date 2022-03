Escampa en París; arde la Premier: el talento de Inglaterra por Mbappé

Ni con Ole Gunnar Solskjaer ni con Ralf Rangnick ha encontrado su sitio el mayor talento del Manchester United, al menos el que por cualidades, edad y proyección más debería interesar conservar al equipo inglés, sin embargo ahora el crack ha decidido dar un paso radical lejos del Teatro de los sueños; uno que señala directamente a París fruto de la necesidad que los parisinos tendrán durante el verano cuando Kylian Mbappé anuncie su salida de la capital de Francia rumbo al Real Madrid.

Al menos parece la opción más convincente. Y es que tal y como asegura Fabrizio Romano, Marcus Rashford le habría comunicado a su club que quiere salir al término del presente curso; seguramente arguyendo que es el mejor destino para las dos partes. Una, imaginamos, la suya, viene dada por los pocos minutos con los que cuenta y su estancamiento en el United, que, a su juicio, está cortando su proyección. El otro, el que Rashford considera interesante para la United, es que su contrato expira en 2023, así que ‘dejándole ir’ este próximo verano podrán recibir un dinero que se esfumará en junio de ese año.

Tengan en cuenta que esta opción que se despierta para el equipo francés -y que, dicho sea de paso, despedaza el futuro del gigante de la Premier League- es prácticamente idílica si la extrapolamos a la más que probable marcha del 7 del Parque de los Príncipes, ya que por momentos ambos jugadores fueron jugadores parejos en proyección e incluso en características, por lo que la irregularidad del United, que encima se ha llevado muchos minutos del internacional inglés, permite que llueva menos en la capital de Francia si Mbappé se va; todo ello gracias a Rashford.

Con un precio estipulado en 85 millones de euros (Transfermarkt), pero que en el mercado se puede ir fácilmente mucho más allá de los 100 kilos, la negativa a seguir de Rashford, en caso de ser taxativa, puede hacer ver al United que no es mala opción su salida. Y la prueba de que esta operación puede ir para adelante está en el mismo jugador número 10 de Les Bleus, que ya se cerró en banda a negociar una renovación con el PSG, estos se negaron a venderlo durante el pasado verano y ahora muy probablemente se vaya a un adversario directo por la Champions League (los blancos) gratis. El United no quiere eso. En cualquier caso, no les quepa duda que ha estallado uno de los grandes culebrones del futuro.