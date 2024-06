Pep Guardiola ya sueña con el nuevo socio de Foden y Haaland y que, por Mbappé, saldría del Madrid

Fichar a Kylian Mbappé no solamente parece que vaya a tener un coste económico ciertamente importante. La incorporación del galo a un Real Madrid plagado de estrellas y cracks de talla mundial en su parcela ofensiva lleva a Carlo Ancelotti a tener que tomar una decisión ciertamente dolorosa a la hora de formar un equipo equilibrado y en el que pueden convivir todas las estrellas del equipo. Una tarea imposible de la cual, el gran perjudicado no sería otro que Rodrygo Goes.

El brasileño sabe que es el eslabón más débil en la delantera del Real Madrid y que, si Carletto opta por mantener la formación actual, él será el primero en caer, en favor de Kylian Mbappé, que formaría delantera con Vinicius y con Bellingham jugando en la mediapunta. Todo ello llevaría a Rodrygo al banquillo, donde el ex del Santos no está dispuesto a volver, llevando así a que el Manchester City comience a plantear su fichaje de cara al próximo mercado, planteando así, una delantera histórica en el conjunto mancuniano.

Guardiola se va asomando

Como ha informado Marca, el City se ha presentado como el gran candidato para dar salida a Rodrygo, en caso de que el brasileño pida una salida. En este sentido, Pep Guardiola ve en el paulista, a un jugador ideal para completar formar una delantera letal junto a Haaland y Foden.

Y es que, como ya os contamos en Don Balón, no hay que descartar que Florentino acepte la salida del brasileño si llegan ofertas cercanas a los 100 millones. De este modo el Manchester City, equipo que ya ha sufrido a Rodrygo en Champions y que necesita alguien resolutivo como el paulista, es el favorito a apretar el gatillo por el que sería el bombazo sorpresa del verano. Pues, si Guardiola junta al actual jugador del Real Madrid a una delantera ya de por sí, letal, el City se puede convertir en una máquina de marcar goles con Haaland, Foden y Rodrygo.

Así pues, con la llegada de Mbappé y tras sentirse ninguneado por el Madrid, todo apuntaría a que el futuro de Rodrygo puede acabar estando lejos del Real Madrid, siendo el Manchester City, el principal candidato a soltar una millonada por el crack brasileño, pues, a diferencia del Santiago Bernabéu, el Etihad sí que le ofrece la opción de ser titular indiscutible y formar una delantera que tintes de ser legendaria.