Pesadilla del Real Madrid y ahora capaz de fichar a Firmino y Coutinho

Muchos de los ojos de la Premier League están mirando hacia el norte de Inglaterra, a St. James Park, al Newcastle, en busca de grandes fichajes de relumbrón, incluso en esta ventana de transferencias invernal, pero lo cierto es que, tal y como estamos viendo con el Arsenal u otros equipos, la Premier League es capaz de movilizar dinero y fichajes en cualquier momento y ahora una de las grandes pesadillas del Real Madrid puede hacerse con Firmino y Coutinho.

Al menos así lo aseguran desde Talk Sport, donde han puesto de manifiesto que tras los fichajes de Emi Buendia, Leon Bailey y Danny Ings, el Aston Villa está en disposición, más aún tras la venta millonaria al Manchester City de Jack Grealish, por un valor superior a 100 millones de euros, de dar un vuelco al mercado a base de millones. Y quien promete esta revolución es una leyenda viva del fútbol inglés y un anhelo perdido del Madrid, Steven Gerrard, técnico de los villanos.

Gerrard, que fue uno de esos jugadores, como Francesco Totti, que tuvo al Madrid tras de sí con ‘un cheque en blanco’ pero tuvo el valor de rechazarlo, ese que atormentó al cuadro merengue como jugador del Liverpool en la Champions League, ha prometido grandes fichajes en su nuevo club y la llegada de los dos jugadores brasileños, precisamente ex del Liverpool, pueden ser los primeros: dos auténticas bombas en ciernes que se están preparando.

No se ha hablado de cantidades fijas para hacerse con los dos jugadores de ataque, pero lo cierto es que Gerrard cree en ellos (no viven ambos buenos momentos) y considera que son perfectos para el plan de altos vuelos del cuadro villano. Sobre ello, el mismo técnico y ex jugador dijo recientemente que “hemos tenido algunas reuniones buenas y positivas y hemos identificado a ciertas personas que nos gustaría traer. Si podemos hacer que eso suceda en esta ventana, genial. Si no, podría ser un caso de ser paciente y esperar hasta el verano ". Pues bien, el citado medio asegura que estos jugadores con Firmino y Coutinho, dos autenticas bombas para el Aston Villa.