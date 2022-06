Pogba incendia el United: rajada monumental y Ronaldo se lleva palos

Paul Pogba ya es historia en el Manchester United. Después de seis años vistiendo la camiseta de los red devils en la Premier League, el centrocampista francés ha abandonado Old Trafford en busca de nuevas aventuras y de revitalizar su trayectoria deportiva, ya que todavía le quedan unos cuantos años de buen fútbol en sus piernas. Declaró abiertamente el galo que buscaba recuperar la ilusión en un nuevo proyecto y las últimas declaraciones que ha realizado seguro que no sientan del todo bien en el seno del equipo de Cristiano Ronaldo.

Y es que en su última aparición pública con Uninterrupted, Pogba ha lanzado un dardo envenenado a todo lo que tiene que ver con el Manchester United y lo que le ha rodeado durante las últimas temporadas. Preguntado por cuál será su próximo destino, no habló de nombres de equipos pero sí de unas circunstancias y un entorno que deben darse para estar a gusto, algo que no se produjo en sus últimos años en la Premier League: “Mientras haga ‘clic’ con el equipo, la afición, el club que me quiere, que me conoce… Yo y todos los jugadores solo podemos disfrutar y dar lo mejor”.

Esas declaraciones del talentoso centrocampista se han interpretado en Inglaterra como un mensaje claro y directo tanto al Manchester United como club, como a parte de la plantilla en la que se incluye Cristiano Ronaldo. Y es que Pogba ha dado a entender que no se encontraba para nada cómodo durante su estancia final en Old Trafford y que por eso tomó la decisión de no renovar por el conjunto que ahora dirige Erik Ten Hag y buscará acomodo en un nuevo lugar donde pueda recuperar la ilusión por volver a jugar al fútbol.

Pero ahí no terminaron las indirectas, hubo más en estas declaraciones con Uninterrupted: “Tienes que sentirte cómodo donde estás, con quién juegas… Eso es lo más importante de todo. Todos quieren sentirse amados, todos necesitan eso. Tu alma necesita eso, sentirse apreciada”, dijo en unas profundas palabras que dejan todavía mucho más claro que Pogba no estaba para nada a gusto en Manchester. Ahora, pese a que su fichaje por la Juventus se daba casi por hecho, tendrá que seguir peleando para cerrar su incorporación bien al equipo italiano o bien a otro conjunto.