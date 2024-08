Pone de acuerdo a Rodri, Xabi Alonso y De la Fuente: el nuevo Gerrard está en La Roja y cuesta 59,1M

El Arsenal lleva todo el verano, incluso antes, coqueteando con dos de los campeones de Europa en los que confía Luis de la Fuente. Uno de ellos, Mikel Merino, parece que finalmente no será el elegido por Mikel Arteta, mientras que el otro, el sustituto natural de Rodri y Xabi Alonso en La Roja, y del tolosarra en la Real Sociedad, cuesta lo que cuesta, nada menos. Y cuando las aguas parecía que bajaban tranquilas para los realistas, el Liverpool se mete en medio.

La búsqueda de un nuevo Steven Gerrard puede llegar a su fin con este objetivo red en la España compeona de la Euro 2024, que no es otro que Martín Zubimendi, aunque eso les cueste a los ingleses un mínimo de 60 millones de euros, que es su cláusula. Al respecto, Zubimendi no se pronuncia, por lo menos hasta que no llegue la oferta señalada, pero el Liverpool ya está cerca: oferta 59,1M por él, dice Metro.

Sobre los fichajes, entre ellos el del mediocampista de La Roja, Arne Slot comentaba que "el listón está muy alto para los nuevos fichajes porque tenemos muchos buenos jugadores. No es tan fácil encontrar primero un jugador que cumpla con esos estándares y luego comprobar si está disponible. Luego tenemos que llegar a un acuerdo con ellos, por lo que no siempre es fácil encontrar un jugador que pueda ayudarnos”.

Parece que ese jugador, como decimos, puede ser Zubimendi y parece que el Liverpool sí llega a la cifra que marca la libertad del mediocampista de La Roja, de modo que resta saber si el Arsenal también lo hará y qué decisión toma el propio jugador con respecto al mercado de fichajes.

¿La historia se repite?

Curiosamente, el que puede ser el nuevo Steven Gerrard del Liverpool recuerda en la entidad a Xabi Alonso, que llegó y beso el santo en Anfield; allí, en la Premier, se reencontraría con Rodri, estrella del Manchester City, al que podría mirar de tú a tú desde un rival directo del City.