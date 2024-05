Por el peor engaño desde Pogba, el United reacciona con 89,6M: 19 años y mucho mejor que João Félix

Son nulas o muy bajas las probabilidades que tiene Carlos Henrique Casemiro de voltear su situación en el Manchester United toda vez que su rendimiento ha estado muy por debajo de los esperado, posee un sueldo estratosférico fruto de una inversión y compra millonaria -tildada de estafa por parte de algunos sectores- y el club ha elegido a su recambio, de modo que tras otra temporada catastrófica, los red devils solo persiguen un objetivo prioritario: deshacerse del brasileño y poner sobre la mesa los 89,6 millones de libras esterlinas reservados para su recambio.

Todos los caminos llevan de nuevo al Benfica

Pocos equipos en Europa pueden presumir de, en tan escaso margen de tiempo, conseguir ventas millonarias tan intensas, pero el Benfica está a un paso de volver a lograrlo, toda vez que el sustituto del brasileño del que hablamos, informa Record, es João Neves, el jovencísimo jugador luso con el que los red devils quiere dar al club ese centrocampista de futuro que no pudieron ser en su día Paul Pogba y ahora Casemiro.

Una enorme cantidad, pero más seguridad

Enzo Fernández, Darwin Núñez y João Félix son ejemplos de que la venta de jugadores más allá de los 100 millones de euros es el día a día del Benfica y lo de Neves no va a ser menos, de ahí la reserva de los red devils, sin embargo, los informes reunidos por el club que comanda Jim Ratcliffe son halagüeños, ya que dan más seguridad en mentalidad y regularidad a Neves que a Félix, un jugador, dicen ciertas fuentes, mucho más volátil. Eso sí, esos 89,6M de gasto, unos 104 millones de euros, no se los quita nadie al United.

Comparación horrible

Y citábamos a Pogboom porque pocos jugadores han arrastrado tanto al United a su deficitaria situación actual como el campeón del mundo francés, un jugador que vivió en Old Trafford de su rendimiento con Francia, que siempre decepcionó en la Premier League vestido de diablo rojo y que, como Casemiro, no solo no mostró su mejor versión en el Teatro de los sueños, sino que le costó un pastizal al equipo británico. Neves parece el antídoto contra ello.