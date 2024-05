Rodri, Pedri y Gavi ni se lo creen: confirmado, 70M por su socio en La Roja y hablan de escándalo

De Inglaterra a España, se da ya por buena la información que apunta a un interés manifiesto y activo del Manchester United en el jugador de la Selección Española de Fútbol que llegaría a Old Trafford para hacer de David de Gea toda vez que André Onana ha resultado ser un fiasco. Esta reacción, en parte motivada por los hechos y en parte por la opinión pública, no deja de sorprender en Inglaterra, no tanto por el elegido y su calidad, sino por el precio del jugador de LaLiga EA Sports.

Del ahorro a un costo mayor

Están ciertas voces en pie de guerra con este ataque al jugador de La Roja que preparan los diablos rojos, más que nada porque el alarde de Jim Ratcliffe al llegar al club, por el que prometía más ahorro y tino en los fichajes, está a un paso de saltar por los aires. Y es que nada más y nada menos que 70 millones de euros ofrecería a la Real Sociedad el gigante inglés por Remiro, jugador realista y fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente.

Como decimos, nadie duda de la calidad de Remiro, pero si del montante y no solo por el precio, que ya de por sí es elevado, sino porque hace menos de un año el equipo inglés pagó más de 50 millones (50, 2M de forma oficial) por otro portero, uno que ahora no vale, como es Onana. Es decir, que si la voluntad del United a la hora de prescindir de David de Gea, el meta mejor pagado del mundo mientras vistió la elástica de los diablos rojos, era ahorrar costes, en menos de una temporada puede haberlos multiplicado y sin garantías.

De ahí que la operación sorprenda a compañeros de la Selección como Rodri, estrella del Manchester City, o sus homólogos del Barça, Pedri y Gavi. Pese a ello, los diablos rojos consideran que es mejor rectificar a tiempo y empezar de 0 en la 24/25 que seguir manteniendo el error. Por eso Remiro es el elegio; resta saber qué hará con Onana y, sobre ello, cuánto dinero va a perder el United con él.