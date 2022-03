Pretendiente Premier para el jugón del Barça malherido por Aubameyang

El mercado de fichajes veraniego está en un horizonte cercano y muchos gigantes europeos no quieren desperdiciar la oportunidad para acercar posturas con algunos jugadores que no están viviendo la situación más cómoda posible actualmente, como Memphis Depay. El ariete neerlandés se ha visto altamente perjudicado por la llegada de Pierre Emerick Aubameyang en el pasado mes de enero y, dado que los números goleadores del gabonés están siendo muy satisfactorios, 5 goles en 6 partidos disputados, las esperanzas del exfutbolista del Olympique de Lyon de ser importante en el Barça se han diluido drásticamente.

Además, hay otros dos factores que avalan el rol secundario que le está brindando Xavi Hernández desde que el catalán tomó las riendas del equipo: las sensaciones del jugador no están siendo las deseadas y, además, otro elenco de futbolistas como Ousmane Dembélé, Adama Traoré o Ferran Torres sí que están brillando como se espera de ellos.

Con eso y más, el interés de Antonio Conte en el delantero podría contar con el OK de todas las partes el próximo verano, con una única traba existente en todo ello: los 10 millones que cobra anualmente el atacante. Depay tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2023 y, si los spurs quieren cerrar su fichaje el próximo verano, deberán asumir tal cifra para que convencer del todo al jugador.

Por otro lado, el resto de factores que intervienen en la operación no darían problemas dado que el propio Depay contaría en Londres con un rol mucho más protagonista del que viene acaparando en la Ciudad Condal y, además, Conte tendría en el neerlandés un relevo de garantías para Harry Kane, quien sigue barajando la posibilidad de cambiar de aires dentro de la Premier League.

Por si fueran pocos alicientes para que esta información revelada por Be Soccer se haga oficial el próximo verano, Joan Laporta da el definitivo: una oferta en torno a 15 millones contaría con el OK del Barça, que no está atravesando una buena etapa económica y que necesita inyectar capital con la salida de varios futbolistas, siendo Depay una buena opción para ello dado su poco protagonismo en el equipo.