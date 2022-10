Rafael Leão y João Félix jubilan a CR7: el United romperá el mercado

Cristiano Ronaldo aún se aferra a su tramo final de su segunda etapa en el Teatro de los sueños, la cual todo hace indicar que durará hasta el mes de enero; pero también al más alto nivel, tanto en el fútbol de clubs como de selecciones. Allí, en Portugal, con su país, afronta su última cita de citas (el Mundial) con la promesa de intentar la gesta, una vía en la que no estará solo, ya que jóvenes talentos como Rafael Leão y João Félix estarán a su lado. Y curiosamente estos dos jugadores parecen ser los objetivos millonarios del United una vez el capitán luso deje su hueco libre.

Afirman medios ingleses que el jugador del Atlético de Madrid está ya en la agenda del United para próximas ventanas de transferencias, lo que podría incluso llevar al futbolista colchonero a Old Trafford en el mes de enero. Pero este anhelo de los red devils no es absoluto, al menos no exclusivo, ya que también miran de cerca a la otra estrella emergente en suelo ibérico, el delantero del AC Milan, Rafael Leão.

Ambos son objetivos del Manchester United de pleno derecho y si bien los dos quizá sean demasiado caros, lo que sí es seguro es que los diablos rojos tratarán de llevarse al menos a uno de los dos. Y no deja de ser irónico que un compañero de Cristiano Ronaldo, en este caso uno de los dos (la estrella del Atleti o la rossoneri) puedan recoger a la vez el testigo de CR7 en el United y en la selección de Portugal. Ley de vida.

Pero focalizando el asunto en dos de los grandes atractivos de próximas ventanas de trasferencias, como son los dos jóvenes jugadores portugueses, cabe decir que ambos están a tiro y cada uno costará un mínimo de 100 millones de euros. El jugador del Milan tiene contrato hasta 2024 y su equipo trata de renovarlo, por ahora sin éxito, de modo que se piensa que, si Leão no renueva, el Milan accederá a venderlo en junio. Por su parte la solución al futuro de Félix puede ser mucho más rauda, apuntando desde España a su salida millonaria en enero. Sea como fuere, ambos están en la agenda del United y los dos, sustitutos de CR7, se piden su puesto en Old Trafford y Portugal.