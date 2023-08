Revés a Arteta con el crack que Guardiola cambió por Erling Haaland: la Premier apremiará su vuelta

Todo parecía encarrilado para un gran año del Arsenal. Los de Mikel Arteta afrontaban el curso 23/24 llenos de ilusión tras un mercado de fichajes inmaculado, donde han sido capaces de cerrar fichajes de relumbrón como el de Declan Rice, Jurrien Timber o el de Kai Havertz, todos ellos cracks de calidad contrastada. Sin embargo, el técnico español no esperaba decir adiós a su goleador. Y es que la lesión de Gabriel Jesus en el último partido de pretemporada ante el Mónaco ha supuesto un duro golpe para los gunners.

Adiós a la primera final del año

Con la lesión de Jesus, el Arsenal sabe que no podrá contar con su hombre gol en el partido inaugural de la temporada en Inglaterra. Los del Emirates se enfrentarán al Manchester City en el partido de la Community Shield, es decir, la ‘Supercopa inglesa’, en un partido que marcará el inicio de una temporada muy ilusionante, que, por desgracia, contará con la baja del predecesor de Erling Haaland en el Manchester City.

Por otro lado, la Premier League no espera a nadie y la cita del Arsenal con el Nottingham Forest el día 12 de agosto apremia un regreso que por ahora no tiene fecha exacta, pero que en base a las palabras de Arteta al finalizar el partido, irá para largo: “Desgraciadamente no le tendremos durante varias semanas”.

Vía libre para un inicio fulgurante del Manchester City

Si equiparamos la temporada con una carrera ciclista, este sería el clásico momento donde un competidor picha una rueda y el otro decide apretar. Aquí sucederá lo mismo, pero sin ser algo considerado poco deportivo. Por un hecho desgraciado, el Manchester City tiene la oportunidad de comenzar la temporada metiendo tierra de por medio con el Arsenal, que parte como gran aspirante a destronar al todopoderoso City de Pep Guardiola, que ha ganado 5 de las últimas 7 ligas, algo solamente al alcance del mejor Alex Ferguson.

Así pues, la lesión de Gabriel Jesus nos impedirá ver en todo su esplendor a un Arsenal que apunta a ser toda una piedra en el zapato del Manchester City, que por su parte, aspira a ser de nuevo el rey de Inglaterra.