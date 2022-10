Revés para Laporta: Guardiola quiere a Messi en el City en 2023

Desde su salida del FC Barcelona, el nombre de Leo Messi ha sido vinculado en varias ocasiones con la entidad presidida por Joan Laporta e incluso en alguna ocasión ha sido el propio presidente del Barça el responsable de alimentar los rumores sobre una posible vuelta del astro argentino en junio de 2023, cuando termina contrato con el Paris Saint-Germain, su actual club. Sin embargo, lo cierto es que a medida que se va acercando la fecha, parece cada vez más complicado que la operación se pueda acometer, teniendo en cuenta que la posibilidad de incorporar gratis a Messi llama la atención a cada vez más clubes.

En este sentido, el último equipo en interesarse por el argentino de cara a 2023 es el Manchester City de Pep Guardiola, tal y como informa Marca. Un interés que, desde luego, supondría un duro revés para Laporta en sus aspiraciones por conseguir que Messi vuelva al FC Barcelona.

Desde la perspectiva del conjunto citizen, es evidente que la figura del entrenador Pep Guardiola, podría jugar un papel clave para que el futbolista argentino se termine decantando por la opción inglesa, ya que ambos coincidieron en la que fue, probablemente, la época más esplendorosa de Leo Messi en el FC Barcelona, si más no la más laureada. Además, el Manchester City es un equipo con un gran potencial financiero, de manera que podrían hacer frente a la astronómica renovación de contrato que está preparando el PSG.

Con todo esto, resulta más que evidente que el FC Barcelona no puede competir en absoluto, económicamente hablando, con las candidaturas de Paris Saint-Germain y Manchester City. Sin embargo, la entidad presidida por Joan Laporta se puede agarrar a otro aspecto que los demás clubes no tienen y no pueden comprar con dinero: el sentimiento que Messi tiene hacia el Barça.

Sea como sea, la decisión tan esperada que debe tomar el astro argentino no se decidirá hasta después del Mundial de Qatar, tal y como informamos en Don Balón. Hasta esa fecha, es muy probable que, a medida que vayan pasando las semanas, cada vez más equipos se quieran sumar a la puja por Leo Messi.