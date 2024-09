Ronaldo tenía razón y ten Hag, lo sabe; su Manchester no encuentra el rumbo: el cruce con una figura

Manchester United empató 1-1 en Old Trafford ante el FC Twente de la Eredivisie de Países Bajos. Los dirigidos por Erik ten Hag volvieron a tener un flojo nivel de juego y los hinchas explotaron –una vez más- contra todos.

Una situación que no pasó por desapercibido en el duelo correspondiente a la renovada Europa League fue que el entrenador neerlandés dejó en el banquillo de relevos a dos de figuras: Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo. Ambos ingresaron en el segundo tiempo pero no rompieron con la igualdad en el juego.

El histórico futbolista Ruud Gullit participó de la transmisión oficial del encuentro y advirtió una situación que ocurrió entre dos de los protagonistas. Según explicó, Garnacho y ten Hag tuvieron un fuerte cruce en medio del partido.

“Vi a Erik ten Hag hablarle a Garnacho, sin parar, y lo único que un jugador está pensando en ese momento es ‘Hombre, déjame en paz’“, expresó Gullit.

En cuanto al nivel de juego del United, Gullit no se mostró sorprendido y criticó duramente a su compatriota por la cantidad de dinero que invirtió el club en fichajes desde su llegada. “No me sorprende el fútbol que el Manchester United mostró esta noche ¿Por qué no? Porque ya nos acostumbramos a ello”, apuntó, al tiempo que agregó: “¿Cuántos millones invirtió Erik ten Hag en su equipo?”.

Notoriamente angustiado por el mal arranque de temporada, el entrenador de los Red Devils habló con la prensa y reconoció que le faltó decisión para liquidar el partido. “Los mantuvimos con vida, ganábamos 1 a 0 y controlábamos el partido, pero no los finalizamos y nos castigaron por nuestros propios errores”, explicó.

🔴⚠️ Erik ten Hag: "We can't allow them a situation like the equaliser".



"Their right-back dribbling through the whole midfield without being stopped".



"We have to kill the games". pic.twitter.com/d7dIjvQYpS