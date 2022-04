100 kilos: la millonada que piden al United por el recambio de Pogba

El Manchester United se encuentra en un proceso de reestructuración radical de su plantilla. Tanto en el banquillo como en lo que concierne al terreno de juego. En Old Trafford quieren dar un nuevo giro en la dirección del club para tratar de convertirlo de nuevo en un equipo ganador como lo fue durante tantos años de su historia.

En el banquillo parece más que segura la no continuidad del actual técnico, Ralf Rangnick, y la llegada de Erik Ten Hag para tratar de insuflar nuevas ideas y conceptos en los Red Devils. Sería el tercer entrenador en un corto periodo de apenas meses pero en el United están convencidos de que Ten Hag es la persona indicada para partir de cero, hacer borrón y cuenta nueva y ponerse al mando del nuevo proyecto.

Ahora bien, en lo que se refiere a la plantilla el futuro parece mucho más incierto. Lo que es seguro es que habrá varias salidas, incluida la del centrocampista Pogba que está dispuesto a cambiar de aires y buscar un nuevo acomodo, pero en el apartado de las llegadas todavía se siguen viendo muchas nubes negras que no dejan ver las cosas claras. Y no porque no haya varios objetivos mirados o ‘tocados’, sino porque hay quien no está dispuesto a dejar marchar a sus jugadores así como así y menos aún si se trata de rivales directos.

Es el caso del Wolverhampton y el centrocampista Rubén Neves. El portugués está realizando un año magnífico como jugador de los Wolves y eso ha levantado muchas expectativas, incluido en el entorno del Manchester United que ve en su figura una buena opción para armar su nuevo equipo de cara a la temporada que viene. Pero en su equipo actual ya se han mostrado reticentes a la opción de saida del luso, al menos a bajo precio.

Si el United quiere hacerse con los servicios de Rubén Neves, que acumula un total de 28 encuentros con el Wolves y cuatro goles en la Premier League en este curso, deberá pasar por caja, eso está claro. Tanto, que su actual técnico, Bruno Lage, tasó a Neves en al menos 100 millones de libras y parece claro que no van a dejar salir al jugador por una cantidad inferior.