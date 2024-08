Salah, Van Dijk y Alexander-Arnold pueden ser las bombas 2025: Florentino quiere atar a uno de ellos

Liverpool empieza a palpar el fin de ciclo de muchos de sus estandartes y evalúa dejarlos libres.



Uno de los pilares recientes del Liverpool es Virgil van Dijk.



El defensor central neerlandés fue clave en el proyecto de Jürgen Klopp y ahora tiene la responsabilidad de liderar al equipo en la transición con la llegada de Arne Slot. Con la temporada 2024-25 de la Premier League a la vuelta de la esquina, el dorsal ‘4’ de los Reds se pronunció sobre lo que se viene.



En declaraciones al Independent, Van Dijk reveló que la directiva de Anfield aún no tocó el tema de su renovación, a pesar de que su contrato expira en el verano de 2025: “No hay novedades por el momento”. No olvidemos que el zaguero tiene 33 años.



El defensor comparte la misma situación que Trent Alexander-Arnold y Mohamed Salah, lo que deja abierta la posibilidad de que se vayan gratis. A Van Dijk lo vienen siguiendo de cerca los árabes, en particular el Al Nassr de CR7.En el caso del lateral derecho, es una obsesión del Real Madrid, quién intentó ficharlo en este verano pero que está dispuesto a esperar la carta de libertad para sumarlo al Bernabéu.



A pesar de que los Reds están a punto de concretar el pago de la cláusula de Martín Zubimendi, resulta curioso que en el actual mercado de fichajes no hayan presentado a ninguna incorporación.

