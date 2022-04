Sale al descubierto el plan 22/23 de Mo Salah y Klopp no da crédito

El Liverpool es uno de los firmes candidatos a ganar la Champions League esta temporada, y eso es en parte gracias a la aportación de su estrella, Mohamed Salah. El atacante egipcio ha cosechado hasta la fecha la friolera de 28 goles y 10 asistencias y eso avala el gran número de pretendientes que atesora el jugador tras sus pasos, alentados por la expiración de contrato del futbolista en 2023.

PSG y Manchester City son los clubs que más han dejado entrever en los últimos meses su intención de ir a por Mo Salah el próximo verano si las negociaciones con el Liverpool no llegan a buen puerto, pero, a colación de la entrada en puja del FC Barcelona, el extremo africano se ha visto obligado a esclarecer sus preferencias para el próximo curso: según ha afirmado Express, el jugador hará todo lo que esté de su parte para ponerse la indumentaria blaugrana, una noticia que ha dejado atónito a Jürgen Klopp.

La importancia que tiene Salah en el esquema del técnico alemán ha quedado más que patente desde que ambos coincidieron por primera vez en Anfield en 2017, año en el que el Liverpool realizó la incorporación del delantero. No obstante, las buenas prestaciones registradas por este durante su paso por el club también tienen su parte negativa, las exigencias económicas del jugador para extender su compromiso.

Los 20 millones pretendidos por Salah para cerrar el culebrón desatado hace ya algunos meses suponen una traba en el proyecto de los reds, que a pesar de tener en alta estima al jugador no conciben realizar un desembolso tan abultado para convencerle. No obstante, lo que Klopp no se esperaba es que la estrella de 29 años estuviera predispuesta a poner rumbo al Barça a sabiendas de las dificultades económicas que está atravesando el conjunto catalán.

Eso sí, no todo es positivo en Can Barça a este respecto ya que, según este mismo medio, el Liverpool ha amenazado al Barça con que no se sentará a la mesa de negociaciones y, si se diese la ocasión, la cifra estipulada para dejar al crack supondría un desembolso casi inviable para el conjunto español. Se avecinan meses frenéticos para solucionar la compleja situación del delantero egipcio.