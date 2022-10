¡Saltan chispas! Klopp carga contra el City y Guardiola responde

La rivalidad entre Jürgen Klopp y Pep Guardiola ya se ha consolidado como una de las más célebres de los últimos años no solo en la Premier League, sino en el panorama futbolístico europeo y mundial. Rivales en 26 partidos, el alemán es el entrenador contra el que el español más veces se ha enfrentado y viceversa. El balance es claramente favorable al técnico del Liverpool que ha ganado al exentrenador del FC Barcelona en 12 ocasiones por las 9 victorias logradas por Guardiola. Los 5 partidos restantes corresponden a empates.

Sin embargo, la rivalidad entre ambos va más allá de los terrenos de juego y también han acostumbrado a los aficionados a, en mayor o menor frecuencia, entrecruzar mensajes de manera pública en sus respectivas ruedas de prensa. Sin ir más lejos, el propio Jürgen Klopp quiso criticar en la última rueda de prensa del técnico de los reds al equipo de Pep Guardiola cuando lamentó que “esos tres clubes”, haciendo referencia a PSG, Newcastle y Manchester City, “pueden hacer lo que quieran económicamente”.

Ante esta situación, el entrenador de los citizens no se quiso quedar callado y respondió al alemán, afirmando que no le sorprendieron las declaraciones de Klopp: “Honestamente, no es una sorpresa porque no es la primera vez que lo dice”, dijo Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al choque que enfrentó a los suyos contra el Brighton (con resultado final de 3-1 favorable a los de Manchester).

Sin embargo, el asunto no se quedó únicamente ahí, ya que después del partido en cuestión, el técnico español volvió a reabrir el tema y, esta vez sí, dejó entrever un palo hacia la figura del entrenador del conjunto red cuando Guardiola insinuó que no cree a Klopp: “Parece que con mi declaración creo más en el equipo del Liverpool que en su entrenador”, afirmó.

En cualquier caso, en lo deportivo, la razón parece estar del lado de Pep Guardiola, si más no los éxitos, ya que el Manchester City sigue avanzando en la competición doméstica a paso firme, situado en la segunda posición, mientras que el Liverpool de Jürgen Klopp está en una decepcionante séptima posición. A fin de cuentas, el dinero que tenga o no un equipo se tiene que plasmar en el terreno de juego donde, ahí sí, es importante lo que los entrenadores digan.