Xavi sentencia a Raphinha y elige a su relevo para la banda izquierda

El FC Barcelona de Xavi Hernández está obligado a ganar esta noche en el partido que enfrentará a los culés contra el Athletic Club de Ernesto Valverde, que vuelve a la que fue su casa hasta enero de 2020. La victoria cómoda del máximo rival del conjunto catalán en la liga doméstica, el Real Madrid, contra el Sevilla FC (con resultado final de 3 goles a 1 favorable a los blancos), deja prácticamente sin margen de error a un Barça que necesita los tres puntos para no perder fuelle en la carrera por el título liguero.

En el partido entre Barça y Athletic, que empezará a partir de las 21:00h (hora española) en el Camp Nou, Raphinha apunta a repetir suplencia tras unos últimos partidos en los que el brasileño no ha funcionado ni partiendo desde la banda izquierda, ni haciéndolo por el extremo derecho y que habrían sido la causa de que, hasta que no recupere su nivel de forma habitual, Xavi sentencie al brasileño del once inicial. Ante esta situación, el técnico español apostará por Ansu Fati en la banda izquierda, que sí ha rendido bien en los últimos dos partidos (en el Clásico con una asistencia y ante el Villarreal con un gol).

De esta manera, como comentamos, Ansu Fati tendrá que ser importante para el Barça esta noche en el objetivo de los culés de dar caza al Real Madrid de Carlo Ancelotti que lidera la liga española con paso firme. Sin embargo, los culés no lo tendrán fácil, ya que delante tendrán a un rival muy fuerte esta temporada, como lo es el Athletic Club de Ernesto Valverde que se ha consolidado en plazas europeas como una de las sensaciones del campeonato y, si bien vienen de sumar tan solo un punto de los últimos seis, lo cierto es que los bilbaínos han mostrado un nivel muy alto de juego hasta la fecha y son capaces de complicar las cosas al Barça de Xavi.

Frenkie de Jong y Sergio Busquets juntos de nuevo en el once

Además de Ansu Fati, otro de los nombres que, presumiblemente, repetirá titularidad esta noche en el Camp Nou será Frenkie de Jong, aunque, esta vez como interior porque, salvo sorpresa, el capitán Sergio Busquets volverá a ser titular partiendo desde su posición habitual, la de pivote. El último acompañante en el centro del campo es más incierto y dependerá de la carga física que Pedri y Gavi puedan tener. Por su parte, en la portería no habrá cambios y Ter Stegen saldrá de inicio.

Más cambios se prevén, sin embargo, en la defensa. Concretamente, hasta tres con respecto al último partido del Barça. En la banda izquierda Balde reemplazará a un Jordi Alba que dejó buenas sensaciones en su último partido, mientras que en el lateral derecho será Bellerín el que tendrá una oportunidad de oro. En la zona central de la zaga Eric García volverá al once acompañado de un asentado Koundé.

Finalmente, en ataque, Lewandowski es indiscutible y Ansu Fati, como hemos comentado, repetirá titularidad, salvo giro inesperado de última hora. La última pieza, la del extremo derecho, se la disputarán entre Dembélé y Ferran Torres, con ligera ventaja para el francés.