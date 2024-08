Se complica la llegada de la joya paraguaya: Forest apunta a un crack del FC Porto que sigue la Juve

Luego de varios días de intensas negociaciones para hacerse con el fichaje del paraguayo Ramón Sosa que terminaron quedando truncas, el Nottingham Forest inglés finalmente tiene en la mira a su reemplazo, en caso de que el traspaso fracase definitivamente.

Se trata de Wenderson Galeno, el extremo brasileño de 26 años que juega en el FC Porto. A falta de tres semanas para el fin del mercado de pases, crecen las chances de que pegue el salto a la Premier League.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el Forest afina la mira para incorporar atacantes a su plantilla tras no poder concretar la compra de Sosa al Talleres de Argentina.

Las directivas ya están en contacto y hasta hubo una oferta inicial que fue rechazada. Por eso los ingleses preparan un nuevo ofrecimiento que se acerque a los 40 millones de euros que piden los portugueses por la ficha del delantero.

🚨🇧🇷 EXCL: Nottingham Forest had formal bid rejected by FC Porto for Galeno, interest remains strong.



Galeno, on Juventus list as new winger but they keep advancing on talks for Nico González deal with Fiorentina.



Porto ask around €40m package add-ons included for Galeno. pic.twitter.com/TMjlSX6RI0