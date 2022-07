Se hartan de Ronaldo y lo tiran todo por el 'nuevo Neymar', Vini espía

Uno de los clubes más activos durante el mercado de verano es, sin duda, el Manchester United de Erik Ten Hag. Ante la incertidumbre con Cristiano Ronaldo, los 'red devils' no están quedándose atrás y están confeccionando una plantilla más que competitiva de cara al año que viene. El último en aterrizar, según el 'The Times', podría ser el brasileño Antony procedente del Ajax, del cual se dice que su agente ya ha viajado a Manchester para avanzar en las negociaciones y no perder el interés del club británico.



Según dicho medio inglés, el actual campeón holandés demanda 68 millones por un jugador que ha explotado esta temporada como un 'crack' a la altura de grandes brasileños del momento como Raphinha o Vinicius. Tanto que algunos ya le comparan incluso con Neymar, con el que comparte también vestuario en la 'seleçao'. Se trata de un jugador muy explosivo con gran capacidad goleadora y muy hábil en el regate, y se empieza a especular con que su llegada serviría para hacer olvidar a un Cristiano Ronaldo del cual nadie tiene noticias en Manchester.



Sería nada menos que el cuarto fichaje para el equipo de Old Trafford, detrás de Malacia, Lisandro Martínez y Eriksen, todos jugadores muy del gusto de Ten Hag, que completaría sus deseos con la incorporación del talentoso brasileño. Un Antony por el que el Manchester ya hizo una primera oferta de 51 millones de libras sin llegar a satisfacer las expectativas desde Ámsterdam. Negociaciones que ahora se retoman con el objetivo por parte de los holandeses de que el United aumente esa cifra hasta los 68 anteriormente mencionados.



Un jugador con el que está ansioso por volver a reunirse Ten Hag, que ya le conoce de su anterior etapa en el Ajax. Un técnico que quiere rodearse de sus jugadores de confianza para intentar llevar de nuevo al Manchester United a pelear por lo más alto tanto en liga como en Europa. Deseo de una instititución que no podrá jugar este año la Liga de Campeones para desgracia de un Cristiano Ronaldo que todavía no sabe donde recalará.